Lassana Diarra confirme sa signature à Al Jazira et veut encore jouer en Equipe de France

Lassana Diarra voit enfin le bout du tunnel. Les choses s'arrangent même clairement pour le joueur de 32 ans. Dans une interview accordée au Journal Du Dimanche, il assure avoir réglé ses problèmes extra sportifs et se prépare à retrouver les terrains avec ambition. Ce sera d'abord avec le club d'Al Jazira dans le championnat des Emirats Arabes Unis puis même éventuellement en Bleu si Didier Deschamps ne l'oublie pas. "Je rejoins un championnat peu visible mais si le sélectionneur fait appel à moi, je viendrai donner un coup de main avec plaisir", promet l'ancien Marseillais.

Lassana Diarra réaffirme avoir réglé la fameuse amende de 10,5 millions d'euros et ainsi réglé son litige avec le Lokomotiv Moscou. Celui qui avait résilié son contrat avec l'Olympique de Marseille en février dernier, pouvait dès lors s'engager avec le club de son choix. Las du football européen, il a opté pour une destination exotique. "Je rejoins Al Jazira, le champion des Emirats Arabes Unis", confirme le milieu de terrain de 32 ans, qui dit avoir signé un contrat de longue durée (trois ans).

" Un nouveau départ sportif "

"Je vais me préparer aux Etats-Unis puis je ferai l'avant-saison avec l'effectif à partir de juin, explique le milieu de terrain. Je suis content car je pourrai transmettre mon expérience et montrer que ma carrière n’est pas finie. C’est aussi un nouveau départ sportif, pas un enterrement".

Le joueur passé notamment par Chelsea, Arsenal et le Real Madrid avait raté l'Euro 2016 en raison d'une blessure. Il n'a plus porté le maillot bleu depuis près d'un an et une victoire en amical contre le Cameroun le 30 mai dernier (3-2) mais n'a pas tiré un trait sur sa carrière internationale pour autant.

Malgré ce départ aux Emirats Arabes Unis, il estime rester "sélectionnable" en équipe de France, citant l'exemple d'André-Pierre Gignac parti jouer au Mexique et n'hésite pas à envoyer un message à Didier Deschamps. "Quand j’aurai repris la compétition, il saura faire la part des choses", espère Diarra. Rappelons tout de même que Gignac ne faisait pas partie de la dernière liste de DD et qu'avec Pogba, Kanté, Rabiot ou Tolisso, l'Equipe de France compte de nombreux éléments prometteurs dans l'entre-jeu.