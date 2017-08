Le Barça réclame plusieurs millions d'euros à Neymar

Le FC Barcelone n'a toujours pas digéré. Et compte bien récupérer encore de l'argent. Via un communiqué, les Catalans ont annoncé mardi avoir déposé plainte le 11 août devant le tribunal du travail de Barcelone pour réclamer de l'argent à Neymar. Les Catalans, qui ont toujours en travers de la gorge le transfert du Brésilien au PSG, demandent tout simplement la restitution d'une partie d'une prime touchée lors de la dernière prolongation par l'attaquant brésilien ainsi que 8,5 millions d'euros de dommages et 10% supplémentaires pour retard. La raison ? Non-respect de contrat.

"Le club réclame au joueur la partie déjà versée correspondant à sa prime de prolongation de contrat, en raison d'un non-respect dudit contrat; 8,5 millions d'euros au titre des dommages et préjudices ; et 10% supplémentaire pour les intérêts" de retard, a écrit le Barça dans un communiqué. Le FC Barcelone précise que cette plainte a également été transmise par le club à la Fédération espagnole (RFEF), pour qu'elle fasse suivre à la Fédération française (FFF) et à la Fifa. Et pour couronner le tout, les Blaugrana réclament que le PSG verse ces sommes si le joueur n'est pas en mesure de le faire.

Avant, il y avait eu le paiement de la prime des 26 millions

Si le club catalan a déjà touché les 222 millions d'euros de la clause de résiliation, il ne souhaite visiblement pas tourner la page. Cette histoire prouve même qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour tenter de récupérer ce qu'il peut gratter dans cette histoire. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le FC Barcelone tente un coup sur le plan financier dans ce feuilleton Neymar. Avant le transfert du crack brésilien, le Barça avait déjà bloqué le paiement d'une prime de 26 millions d'euros qu'il devait à Neymar. Le 4 août, le club barcelonais avait finalement récupéré cette somme, estimant que le joueur n'avait pas respecté les clauses de son contrat.

Deux jours après avoir vu Neymar critiquer ouvertement la direction de son ancien club, le Barça réplique donc une nouvelle fois. Et sur le terrain judiciaire cette fois-ci. Le club a initié ces actions "en défense de ses intérêts" expliquent les Blaugrana dans le communiqué. "Cette défense s'exercera en suivant toujours les procédures établies devant les instances compétentes et sans entrer, à aucun moment, dans des débats dialectiques avec le joueur", a assuré le Barça.