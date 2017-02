Le Bayern Munich "surpris" par l'annonce de Philipp Lahm

L'information avait filtré depuis quelques jours, elle a été confirmée par le principal intéressé hier soir, à l'issue de la qualification du Bayern Munich pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne. "Je vais arrêter à la fin de la saison", a ainsi lâché Philipp Lahm en zone mixte, précisant qu'il ne souhaitait pas devenir pour le moment directeur sportif du club bavarois, poste laissé vacant depuis le départ l'été dernier de Matthias Sammer.

A 33 ans, l'emblématique latéral du Bayern Munich a donc décidé de raccrocher les crampons un an avant le terme de son contrat, qui expirait en 2018, et de ne pas enchaîner tout de suite sur un poste de dirigeant. Plus que son choix, c'est visiblement l'annonce d'hier soir qui a dérangé le club bavarois. "Le FC Bayern Munich est surpris par l'approche de Philipp Lahm et son conseiller", a ainsi regretté Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern Munich, dans un communiqué.

Vidéo - En 500 matches, Philipp Lahm a inscrit son nom dans la légende du Bayern 01:22

Ce dernier explique qu'il a été mis au courant la semaine passée des intentions de Philipp Lahm, mais ajoute que jusqu'à mardi, "nous supposions qu'il y aurait une annonce commune de cette décision." Ce qui n'a donc pas été le cas, puisque le joueur a décidé d'annoncer la chose unilatéralement. Pas rancunier pour autant, le boss du club bavarois a pris acte de la décision de son illustre capitaine et a conclu son communiqué en tendant la main à ce dernier : "Nous voulons préciser que la porte du Bayern Munich sera toujours ouverte pour Philipp."