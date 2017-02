Le club argentin de Banfield recrute Civelli et Cvitanich

Ils ont tout les deux été formés au CA Banfield, club de la province de Buenos Aires, avant de porter quelques années plus tard le maillot de l'OGC Nice. A respectivement 33 et 32 ans, Renato Civelli et Dario Cvitanich sont de retour à la maison.

Le défenseur central et l'attaquant ont quitté le LOSC et le Miami FC pour signer au CA Banfield, actuellement cinquième du championnat argentin.