Le président de West Ham se paie Payet : "Aucun joueur n'est plus grand que le club"

Les histoires d'amour finissent mal en général, c'est bien connu et cela est aussi vrai en football. Dimitri Payet en sait quelque chose : son idylle avec West Ham s'est finie dans la douleur et l'incompréhension, alors que l'international français a rejoint l'Olympique de Marseille ce dimanche. Dans la foulée, le club anglais a publié un communiqué sur son site Internet au sujet du transfert du Réunionnais. Et le moins que l'on puisse dire et que celui-ci est plutôt offensif à l'égard du joueur.

C'est le président de West Ham, David Sullivan, qui prend la plume en personne. "Le club souhaite exprimer sa déception sincère", écrit-il, dénonçant le fait que Payet n'ait "pas fait preuve du même engagement et du même respect" que celui que les fans et le club de West Ham "lui ont toujours montré, en particulier lorsqu'il l'a récompensé d'un nouveau contrat lucratif de cinq ans et demi, l'année dernière seulement."

En prévision d'éventuelles critiques des supporters, Sullivan insiste également sur "l'absence de nécessité pour West Ham de vendre ses meilleurs joueurs". Si les Hammers ont vendu Payet, c'est uniquement pour "préserver les intérêts et l'unité de l'équipe, conformément au souhait de l'entraîneur (Slaven Bilic)." Car, précise le président, lui et son conseil d'administration voulaient "garder le joueur pour en faire un exemple et montrer qu'aucun joueur n'est plus grand que le club." Surtout pas Dimitri Payet, qui quitte donc West Ham par la toute petite porte.