Les 10 infos mercato qui vous ont échappé dimanche

Payet : discussions en vue entre les dirigeants de l'OM et West Ham

La porte menant à un retour de Dimitri Payet à l'Olympique de Marseille s'ouvre-t-elle progressivement ? Selon les informations de Sky Sports, le nouveau président olympien, Jacques-Henri Eyraud, doit s'entretenir lundi avec de hauts représentants de West Ham pour un transfert du meneur de jeu français. Selon la même source, l'OM est le seul club positionné sur ce dossier et il faudrait lâcher 30 millions de livres (près de 35 millions d'euros) pour infléchir la position des Hammers. Depuis ce week-end, la piste Gylifi Sigurdsson est évoquée pour remplacer Payet, de nouveau attendu à l'entraînement ce lundi.

Notre avis : l'OM a l'oreille des Hammers. Il reste à satisfaire leur bourse.

Ronaldinho cherche un club

Bientôt un an et demi (et une courte pige à Fluminense) que Ronaldinho n'est plus un joueur professionnel en activité. L'icône brésilienne espère y remédier en 2017, selon son frère et agent Roberto de Assis : "L'objectif est de jouer en 2017", a-t-il expliqué au média uruguayen Ovacion Digital. À 36 ans, Ronnie veut "un club qui joue la Copa Libertadores". Son frère reconnaît de légers contacts avec des intermédiaires pour un transfert au Nacional, club de Montevideo. Au Brésil, Coritiba est intéressé, mais ne participe pas à la prochaine Copa Libertadores.

Notre avis : n'importe où, à n'importe quel prix, contre n'importe qui… dîtes-nous que Ronnie, ce n'est pas encore fini.

Aulas aura "tout tenté" pour Depay

Après Bruno Génésio "fan" de Memphis Depay, Jean-Michel Aulas prêt à tout pour attirer l'attaquant néerlandais de Manchester United. "On y travaille sans cesse", a expliqué le président de l'Olympique Lyonnais, très actif sur Twitter cette nuit. "On avance chaque jour un peu", a-t-il notamment assuré aux supporters, tout en confirmant que son club suivait également Leon Bailey, le jeune Jamaïcain du KRC Genk. Les Lyonnais ne doivent pas attendre de grosse info "avant la fin de la semaine prochaine", prévient toutefois JMA, pour qui recruter Depay reste "très complexe".

Notre avis : du bruit pour pas grand-chose, à part flatter les supporters lyonnais, en insistant sur la volonté d'attirer également des stars internationales à Lyon.

Conte et Costa vont s'expliquer

Antonio Conte a beau s'efforcer de désamorcer les rumeurs envoyant Diego Costa vers la Chine, il y a bien un problème à régler entre l'attaquant et Chelsea. Cela pourrait commencer mardi, avec une rencontre prévue entre Diego Costa et son entraîneur italien, selon Sky Sports. Écarté du groupe ce week-end, l'Espagnol souhaiterait une importante revalorisation salariale, au point de doubler ses émoluments selon les médias anglais.

Notre avis : Conte doit vite trouver une solution, sous peine de voir se déliter la si belle mécanique qu'il a installée en première partie de saison.

Le Depor attend Kakuta

Gaël Kakuta garde des fans en Espagne et notamment un très haut placé : Gaizka Gairtano, qui a la main sur le projet sportif au Deportivo la Corogne. "Je le connais grâce à son passage au Rayo, mais il faut voir comment il sera", a-t-il expliqué devant la presse espagnole. Selon le quotidien local Voz de Galicia, le club souhaite compenser le départ de Ryan Babel avec un prêt jusqu'à la fin de saison du milieu offensif français, qui a rejoint le Hebei China Fortune à l'été 2016.

Notre avis : si on l'en croit l'alternance d'échecs et de réussites qui constituent la carrière de Kakuta, le Depor a des raisons d'y croire. Au moins pour six mois.

Le Bayern recrute deux internationaux à Hoffenheim

Le Bayern Munich a annoncé l'arrivée pour l'été prochain du défenseur Niklas Süle et du milieu de terrain Sebastian Rudy, en provenance d'Hoffenheim. Le premier, en fin de contrat, s'engage jusqu'en 2020. Le second jusqu'en 2022. Les deux internationaux allemands étaient notamment suivis par les clubs milanais

Notre avis : le Bayern et la planification stratégique, encore et toujours du travail d'orfèvre.

Orsolini s'annonce à la Juve

"Le bianconero, c'est ma couleur, c'est mon destin." Riccardo Orsolini confirme dans un entretien à Mediaset Premium que tout est prêt pour qu'il rejoigne la Juventus Turin l'été prochain. "Je vais finir la saison avec Ascoli et commencer ensuite cette nouvelle aventure", explique-t-il. L'accord doit être officialisé lundi selon les médias italiens. Le jeune ailier était suivi par tout ce que l'Italie compte comme grands clubs et avait également quelques admirateurs hors de ces frontières, notamment le PSG.

Notre avis : comme le Bayern en Allemagne, la Juve a la main sur le football italien, sur le terrain comme sur le marché des transferts.

Valence officialise Zaza

Comme attendu, Simone Zaza rejoint le FC Valence. Le club ché, en crise institutionnelle et sportive, vient d'officialiser le prêt jusqu'à la fin de saison de l'attaquant italien, déjà prêté par la Juve à West Ham en première partie de saison. Selon la presse espagnole, une option d'achat à 16 millions d'euros sera automatiquement levée si Zaza dispute plus de 10 matches sous ses nouvelles couleurs.

Notre avis : un joueur en crise pour un club en crise. On n'est pas immédiatement convaincu que ce transfert peut relancer l'un ou l'autre.

Feghouli s'éloigne de la Roma

West Ham ne compte pas laisser partir facilement Sofiane Feghouli si l'on en croit le Corriere dello Sport. L'international algérien est dans le viseur de la Roma qui aurait voulu accueillir le joueur en prêt. Mais les Hammers réclament 10 millions d'euros. Le club italien lâcherait l'affaire si West Ham conserve cette exigence.

Notre avis : loin de la CAN, Feghouli fait face à un mois de janvier décisif pour relancer sa carrière.

Offensive de Besiktas pour Soderlund ?

Plusieurs médias turcs se font l'écho d'une offre de 1,5 million d'euros de Besiktas pour aller chercher Alexander Soderlund à Saint-Étienne. L'attaquant de 29 ans, recruté il y a un an pour 2 millions d'euros par les Verts, n'a pas convaincu dans le Forez.

Notre avis : l'ASSE a beau manquer de poids offensif, pas sûr que les Verts regrettent beaucoup Soderlund.