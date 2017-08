Mbappé, Bale, Jovetic : les 20 infos mercato qui vous ont échappé dimanche

Mbappé irrite Monaco mais séduit toujours le PSG…

L'attitude récente de Kylian Mbappé sur et en dehors du terrain ne plait pas beaucoup aux dirigeants monégasques. Selon le JDD, Leonardo Jardim a récemment reproché à son jeune attaquant son manque d'implication défensive et une certaine nervosité globale. Les coéquipiers de la pépite, eux, n'apprécient pas le flou que laisse planer Mbappé sur son avenir. Le JDD assure aussi que l'international français reste sur les tablettes du PSG malgré l'arrivée coûteuse de Neymar.

Notre avis : L'autre grand feuilleton de l'été n'est pas terminé.

…et ferait un heureux à Manchester City

Dans des propos rapportés par Sky Sports, Bernardo Silva, recrue de l'été de Manchester City, a confié être enchanté à l'idée de retrouver Kylian Mbappé en Angleterre. "C'est un grand joueur. J'aimerais l'avoir ici (à City). C'est au club de décider. Il peut être une superstar. En fait, je pense qu'il l'est déjà un peu. Il peut devenir l'un des meilleurs joueurs du monde très bientôt."

Notre avis : Voilà une déclaration qui ne va pas plaire sur le Rocher.

Bernardo Silva of PortugalGetty Images

Le Barça rêve de Dele Alli...

Les Blaugrana ont rempli leurs caisses avec le transfert de Neymar et cherchent activement des renforts. Outre les pistes Coutinho, Dybala et Dembélé, les rumeurs vont bon train et le Daily Express assure que le FC Barcelone songe à recruter l'international anglais Dele Alli. Le club catalan suit en effet le talentueux milieu de terrain de Tottenham depuis de longs moins.

Notre avis : Tottenham ne lâchera pas Dele Alli.

...en attendant Paulinho et Seri

Après avoir longtemps courtisé Marco Verratti, le FC Barcelone s'est résolu à abandonner le dossier. En conséquence, les Blaugrana se sont rabattus sur deux pistes. D'après le quotidien catalan, Sport, Paulinho et Jean Michaël Seri sont espérés du côté du Camp Nou pour renforcer l'entrejeu. L'arrivée du Brésilien est quasiment acquise selon Sport tandis que celle du Niçois dépend des départs.

Notre avis : Le Barça devra battre la concurrence pour arracher le très courtisé Seri.

Nice s'active aussi pour Roberts

Les dirigeants niçois passent la vitesse supérieure dans leur mercato. Sneijder est sur le point de signer et les Aiglons cherchent également à se faire prêter le jeune attaquant Patrick Roberts selon Nice-Matin. Le joueur de 20 ans qui appartient à Manchester vient de passer un an et demi au Celtic Glasgow. Il marqué 9 buts et signé 14 passes décisives la saison dernière dans le championnat écossais. Nice se démène car la date limite pour enregistrer les 25 joueurs qui pourront affronter Naples en barrages de la Ligue des champions est fixée à lundi minuit.

Notre avis : Une autre bonne pioche en vue pour Nice.

Celtic's Patrick Roberts celebrates scoring their third goal.Eurosport

Le Bayern prêt à miser gros sur Dier

Le Sun s'enflamme ce dimanche et assure qu'Eric Dier plait beaucoup au Bayern Munich. D'après le tabloïd, le club allemand est même prêt à dépenser pas moins de 55 millions d'euros pour s'offrir les services du milieu de terrain anglais de 23 ans. Le Sun précise toutefois que Tottenham n'a montré aucune envie de céder son international et a déjà refusé les avances de Manchester United.

Notre avis : Un joueur prometteur qu'il sera difficile de déloger.

England's Eric Dier arrives for the press conference.Eurosport

Le Real compte toujours sur Bale

Annoncé sur le départ au Real Madrid et dans le viseur de Manchester United, Gareth Bale devrait pourtant rester chez les Merengue. D'après le Guardian, l'ailier gallois a été rassuré par ses dirigeants qui lui ont fait savoir qu'ils comptaient toujours sur lui car "il incarne le futur". Le quotidien britannique assure également que les Merengue ont temporairement mis de côté la piste menant à la pépite monégasque Kylian Mbappé et attendent plutôt l'été prochain pour le recruter.

Notre avis : Les Merengue reviennent à la raison mais le mercato n'est pas fini.

Saint-Etienne attend trois recrues

Les Verts semblent de nouveau s'activer sur le marché des transferts. Roland Romeyer a promis très prochainement trois nouvelles recrues hier soir. La première sera le Brésilien Hernani, la seconde pourrait être le Grec Alexandros Katranis. Selon RMC, l'ASSE est proche d'un accord avec l'Atromitos pour le transfert de l'arrière gauche de 19 ans qui devrait signer un contrat de 4 ans. En revanche, le troisième nom n'a pas été dévoilé même il s'agira certainement d'un défenseur.

Notre avis : Le coach Oscar Garcia a réclamé des renforts et est entendu.

HernaniGetty Images

Santos réclame sa part pour Neymar

Le PSG ayant directement payé les 222 millions d'euros permettant le transfert de Neymar comme l'a indiqué Nasser Al Khelaifi, le Barça doit reverser une partie de cette somme à Santos, le premier club de la star brésilienne. Selon les médias brésiliens et espagnols, Santos réclame ainsi 13,4 millions d'euros aux Blaugrana.

Notre avis : Le Barça ne doit pas dépenser tout son pactole en transferts.

L'OM se positionne pour Jovetic

En quête d'un attaquant, l'Olympique de Marseille a fait une offre pour Stevan Jovetic selon L'Equipe. Mais la proposition marseillaise, dont le montant n'a pas filtré, a éte refusée par l'Inter Milan. Le club phocéen garde d'autres pistes actives sous le coude : Olivier Giroud, Carlos Bacca, Nikola Kalinic, Moussa Dembélé et Wilfried Bony alors que le nom de Vincent Janssen circule aussi.

Notre avis : Les choix ne manquent pas mais l'OM devra débourser au minimum 15 millions d'euros.

Stevan JoveticGetty Images

Aubameyang parti pour rester à Dortmund

Dans une interview au quotidien Die Welt, Pierre-Emerick Aubameyang a confirmé les approches du Championnat chinois à son égard. "Oui, j'ai bien reçu une offre. Mais les Chinois vont avoir du mal à convaincre le Borussia Dortmund, a-t-il déclaré. Avant de confier ses doutes: "Beaucoup m'ont dit que je ne pouvais pas y aller, que, footballistiquement, c'était un pas en arrière. Mais, je crois que tout le monde hésiterait devant une telle offre, avec de telles sommes."

Notre avis : PEA doit rester en Europe.

La Juve s'accroche à Sandro

Après avoir perdu Leonardo Bonucci et Dani Alves, la Juventus ne veut pas voir s'en aller un autre de ses défenseurs. Chelsea a fait une offre de 66 millions d'euros pour Alex Sandro et le latéral gauche était visiblement d'accord pour rejoindre le club londonien mais la Vielle Dame n'est pas d'accord. "Il n'y a absolument aucune chance pour qu'il nous quitte, a assuré Max Allegri. Alex Sandro est un joueur de la Juventus et le restera".

Notre avis : Une décision logique de la Juve.

Le Torino refuse une offre du Milan pour Belotti

Le Torino n'en démord pas, il ne cédera pas son avant-centre à moins de 100 millions d'euros. A la recherche d'un attaquant de gros calibre, l'AC Milan a proposé 70 millions d'euros plus Niang et Paletta au club turinois en échange de Belotti mais l'offre a été refusé selon la Gazzetta dello Sport. Les Rossoneri visent également le Croate Kalinic pour qui la Fiorentina réclame 25 millions.

Notre avis : Le Milan va devoir casser sa tirelire pour son dernier gros coup de l'été.

Andrea Belotti - Torino 2017Getty Images

Chelsea se lance dans la course pour Van Dijk

Southampton a pris en compte les envies de départ de Virgil van Dijk et ne compte plus vraiment sur lui. Liverpool suit le défenseur néerlandais depuis de longues semaines mais fait désormais face à la concurrence de Chelsea selon les médias anglais. Hier, le coach des Blues Antonio Conte réclamait des renforts et les Blues pourraient bien profiter du manque de réactivité des Reds.

Notre avis : L'intéressé n'a pas caché sa préférence pour les Reds.

Virgil van Dijk, le défenseur de Southampton, buteur face à Tottenham, le 28 décembre 2016.AFP

Stoke attend Choupo-Moting et vise Townsend

Les Potters ont perdu Arnautovic mais ils sont sur le point d'engager Eric Maxim Choupo-Moting selon le Daily Mail. Libre depuis la fin de son contrat à Schalke 04 cet été, le puissant ailier camerounais de 28 ans doit signer un contrat de trois ans. L'équipe entraînée par Mark Hughes cherche également à recruter Andros Towsend de Crystal Palace et le défenseur néerlandais Bruno Martins Indi qui évolue à Porto.

Notre avis : Les noms c'est bien mais Hughes devra faire prendre la mayonnaise.

Schalke's Cameroonian forward Eric Maxim Choupo-Moting celebrates after scoring the 2-1 during the German first division Bundesliga football match between FC Schalke 04 and Darmstadt 98 in Gelsenkirchen, western Germany, on November 27, 2016.AFP

Everton pense à Welbeck...

Les Toffees aimeraient bien renforcer leur attaque en recrutant Oliver Giroud mais si le Français ne vient pas, ils pourraient se rabattre sur un autre joueur d'Arsenal. D'après le Mirror, Everton est disposé à mettre 33 millions d'euros sur la table pour s'offrir les services de Danny Welbeck. L'ailier anglais de 26 ans est sous contrat avec les Gunners jusqu'en 2019.

Notre avis : Un profil bien différent de Giroud pour les Toffees qui ont perdu Lukaku.

...et à Vermaelen

Voilà un joueur qui devrait quitter le Barça très prochainement. L'aventure catalane de Thomas Vermaelen n'a pas été une réussite mais le défenseur central semble remis de ses différentes blessures. Après West Brom, le Belge de 31 ans voit surgir un autre prétendant anglais car le Sun affirme qu'il plait à Everton. Ronald Koeman, l'entraîneur des Toffees, serait séduit par l'idée de s'offrir un joueur de ce calibre à un prix modique.

Notre avis : Un pari trop risqué pour les ambitieux Toffees.

Djourou s'éloigne finalement de Sheffield Wednesday

Tout était prêt hier pour l'arrivée de Johan Djourou à Sheffield Wednesday. Le défenseur central avait même déjà passé sa visite médicale avec le club de Championship. Selon le Sheffield Star, la tendance n'est plus du tout la même ce dimanche car le Suisse de 30 ans n'a pas réussi à s'entendre avec les dirigeants du club.

Notre avis : Après Montpellier, c'est Sheffield Wednesday qui fait les frais des hésitations de Djourou.

Johann Djourou; HSVImago

Le Besiktas annonce l'arrivée de Lens

Les derniers détails ne sont pas encore fixés mais mais le club stambouliote a confirmé le recrutement de Jeremain Lens. L'ailier droit néerlandais âgé de 29 ans a déjà passé la saison dernière dans le championnat turc puisqu'il était prêté à Fenerbahce par Sunderland.

Notre avis : Le retour en Turquie semble logique pour Lens, le choix du Besiktas après son passage à Fenerbahce parait plus surprenant.

Trabzonspor officialise Yilmaz

Comme attendu, Burak Yilmaz revient en Turquie. Après une aventure chinoise d'un an et demi au Sinobo Guoan, l'attaquant de 32 ans s'est officiellement engagé pour les trois prochaines saisons avec Trabzonspor. L'international a coûté 3,5 millions d'euros à son nouveau club dont il avait déjà porté le maillot entre 2010 et 2012.