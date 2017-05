Fabregas, Zouma, OM : les 10 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Bataille Liverpool-MU pour Fabregas

Annoncé dans le viseur de l'Atlético Madrid, de l'AC Milan ou plus récemment de l'OM, Francesc Fabregas va faire l'objet d'une bataille Liverpool-Manchester United à en croire le Daily Express. Le tabloïd anglais croit savoir que Jürgen Klopp veut renforcer son milieu de terrain avec l'Espagnol, également courtisé par son ancien entraîneur Jose Mourinho. Selon le London Evening Standard, Fabregas n'est pas intéressé par la Serie A (et donc la piste milanaise) et aimerait rester à Londres. Pour le Daily Express, Fabregas souhaiterait surtout rester en Angleterre.

Notre avis : Fabregas aura le choix s'il décide de quitter Chelsea. On le voit bien rester en Premier League.

Zouma disponible pour un prêt

Rarement titulaire à Chelsea depuis son retour de blessure en janvier dernier, Kurt Zouma pourrait changer d'air cet été selon le Daily Telegraph. A l'heure où Virgil van Dijk est annoncé proche des Blues, ces derniers envisageraient de prêter leur défenseur central français de 22 ans la saison prochaine afin qu'il puisse jouer régulièrement et revenir plus fort par la suite.

Notre avis : Une information qui devrait intéresser les clubs de Ligue 1 en quête d'un défenseur central...

L'Inter Milan tente sa chance avec De Rossi

Symbole de l'AS Roma, à l'instar de Francesco Totti, Daniele De Rossi (33 ans) est en fin de contrat en juin prochain et n'a toujours pas prolongé. Une situation dont pourrait profiter l'Inter Milan selon Tuttosport, qui avance que le club milanais propose deux ans de contrat au milieu italien, avec un salaire annuel de 5 millions, là où la Louve ne lui proposerait pour le moment qu'un an supplémentaire (avec une deuxième année en option) et un salaire annuel de 3 millions d'euros par an. Le directeur sportif romain Monchi a confirmé l'intention de la ROma de conserver sa légende : "Son souhait est le même que celui de la Roma. Nous voulons conclure un accord."

Notre avis : Sans doute une rumeur lancée par l'entourage de De Rossi pour mettre la pression sur la Roma, où on le voit clairement rester jusqu'à la fin de sa carrière.

Daniele De RossiGetty Images

Musacchio, première recrue du nouveau Milan...

Racheté récemment par des investisseurs chinois, l'AC Milan entend bien se montrer actif sur le marché des transferts cet été. Selon Sky Italia et plusieurs autres médias italiens, la première recrue milanaise de l'été pourrait être le défenseur central argentin de Villarreal : Mateo Musacchio (26 ans). L'AC Milan aurait déjà trouvé un accord avec le sous-marin jaune pour un transfert de l'ordre de 18 millions d'euros. Les derniers détails d'un contrat de quatre ans seraient en train d'être réglés entre l'international argentin (6 sélections) et le club lombard.

Notre avis : Un joueur souvent blessé ces dernières années mais annoncé depuis longtemps au Milan. Tout sauf une surprise.

... en attendant Franck Kessié ?

Selon plusieurs médias italiens, l'AC Milan travaillerait également sur le dossier Franck Kessié, le talentueux milieu de terrain ivoirien de l'Atalanta Bergame. Promis à l'AS Roma, qui a déjà trouvé un accord avec l'Atalanta autour de 28 millions d'euros, le jeune homme de 20 ans aurait reçu ces dernières heures une meilleure proposition contractuelle de l'AC Milan, pas encore d'accord par contre avec l'Atalanta. La Louve, via son nouveau directeur sportif Monchi, entendrait toutefois bien riposter et formuler une nouvelle offre à l'entourage du joueur.

Notre avis : A court terme, le projet sportif de la Roma est plus intéressant. Mais si Milan lui offre plus d'argent, tout est possible.

Franck Kessié Imago

Monaco sur le point de chiper Gaspar à l'OL...

Après Anthony Martial (2013) et Farès Bahlouli (2015), l'AS Monaco pourrait de nouveau recruter un jeune espoir de l'OL. Selon l'Equipe, l'ASM veut en effet Jordy Gaspar, latéral droit de 20 ans qui n'a toujours pas signé son premier contrat pro avec l'OL. Une situation qui aurait poussé Monaco à passer à l'action. Si Djibril Sidibé et Almamy Touré venaient à rester sur le Rocher cet été, Monaco pourrait prêter dans la foulée Gaspar à un autre club ajoute le quotidien français.

Notre avis : Une opération qui ne devrait pas réchauffer les relations entre Jean-Michel Aulas et Vadim Vasilyev.

... qui est proche de prolonger le contrat de Tousart

Si Gaspar est sur le départ, Lucas Tousart va lui bien rester à l'OL. Devenu un titulaire régulier en cours de saison à Lyon, le champion d'Europe U19 est sur le point de prolonger son contrat de deux ans à l'OL, soit jusqu'en juin 2021, avec une revalorisation salariale à la clé. Une information signée l'Equipe, qui avait déjà révélé en mars dernier l'ouverture de négociations entre les deux parties en vue d'une prolongation.

Notre avis : Rien de plus logique au vu de la nouvelle dimension prise par le joueur de 20 ans.

Lucas Tousart (Lyon)Panoramic

L'ancien Lillois Kjaer dans le viseur de l'OM

Selon le média turc Fanatik, l'OM compte offrir 10 millions d'euros à Fenerbahçe pour son défenseur central danois, Simon Kjaer (28 ans). Sous contrat jusqu'en 2019 avec le club stambouliote, où il est titulaire, l'ancien Lillois (qui était arrivé au LOSC quand Rudi Garcia était parti à la Roma) ne serait pas contre un retour en France à en croire son agent, cité par FootMercato : "Revoir Simon jouer en Ligue 1 un jour à l’avenir n’est pas impossible. Simon a été très heureux durant ses deux années à Lille et en France", a ainsi confié Mikkel Beck.

Notre avis : Un joueur expérimenté et qui connaît bien la Ligue 1. Une piste crédible et intéressante pour l'OM.

Iniesta va rester au Barça... au moins la saison prochaine

A bientôt 33 ans, il les fêtera le 11 mai prochain, Andrés Iniesta souffle le chaud et le froid concernant son avenir, lui qui n'a toujours pas prolongé son contrat qui expire en 2018. Selon Mundo Deportivo, le capitaine barcelonais compte en tout cas honorer sa dernière année de contrat et décidera plus tard s'il prolonge l'aventure ou rejoint une destination plus exotique pour finir sa carrière.

Notre avis : Une fin de carrière à la Xavi n'est pas à écarter pour Iniesta. Une chose est sûre, le Barça ne lui mettra pas de bâtons dans les roues s'il décide de partir et lui ne restera que s'il peut apporter quelque chose sur le terrain.

Vidéo - Iniesta a "toujours envie" de prolonger au Barça… même si c'est trop tôt pour l'annoncer 00:55

Coutinho toujours associé au Barça...

Le Barça n'a pas perdu l'espoir de signer cet été Coutinho, en dépit de sa récente prolongation à Liverpool, de son énorme salaire et de la présence de la MSN, qui le pousserait soit sur le banc, soit dans un rôle moins offensif au milieu. Une information qui fait la Une de Sport ce mercredi, la gazette catalane expliquant que le Barça pourrait inclure plusieurs joueurs pour tenter de convaincre les Reds. Du côté de Mundo Deportivo, on explique que le Barça recherche plus un profil "à la Verratti" qu'à "la Coutinho". Comprenez, plus un milieu relayeur qu'un meneur de jeu ou un joueur offensif de côté.