LIGUE 1 - Giannelli Imbula (Stoke City), encore un pari (risqué) pour Monaco ?

Les as du pronostic le savent mieux que quiconque : multiplier les paris accroît exponentiellement le risque de perte. Ces dernières saisons, l'AS Monaco a magistralement défié cette loi et n'a logiquement pas prévu de revoir sa stratégie. Dans cette optique, le club du Rocher a d'ores et déjà noué un accord avec Giannelli Imbula, probablement pour combler le départ à venir de Fabinho. Les dirigeants monégasques tentent désormais de trouver un terrain d'entente avec Stoke City, dernier club à avoir accueilli le milieu de terrain... Et ses échecs.

Même Marcelo Bielsa n'aurait pas relevé le défi. A l'époque où El Loco était encore coach de l'international Espoirs à l'OM, l'Argentin aurait convaincu Vincent Labrune, président de l'époque, de le laisser filer à Porto. "Il faut le vendre tout de suite, il ne sera jamais meilleur qu'il ne l'a été. Je l'ai amené là, il n'ira pas plus loin", aurait lâché l'actuel technicien de Lille à son dirigeant, comme l'avait rapporté un journaliste de Libération. L'information n'avait jamais été confirmée, ni infirmée, mais elle donnerait, jusqu'ici, raison au fou de Rosario.

"Il faut le remettre dans le circuit"

Deux ans après avoir quitté Marseille, Imbula n'est plus tout à fait un espoir, et pas encore un échec. Même s'il tente de sortir du relatif anonymat dans lequel il est plongé depuis une saison et demie à Stoke City, où il demeure le joueur le plus cher de l'histoire des Potters en ayant coûté près de 25 millions d'euros. Le Français n'a disputé que 12 matches la saison dernière dans une équipe dont le style de jeu très direct ne lui correspond pas. Il est pourtant "un bon joueur, un bon gaucher, confiait Lucien Favre il y a quelques semaines, au moment où le natif de Vilvorde s'était rapproché de l'OGC Nice. Il peut jouer 6, 8, etc. Maintenant, voilà, il faut le remettre un peu dans le circuit".

Monaco est donc en pole, devant le Torino, pour s'occuper de cette réinsertion. Mais l'ASM ne souhaiterait pas injecter plus de 15 millions d'euros, somme minimale réclamée par les Potters, pour boucler son arrivée, alors qu'elle n'a pas hésité à en lâcher, par exemple, 10 de plus pour s'offrir Youri Tielemans, leader de la nouvelle génération belge. Le champion de France a aussi des doutes. Mais une politique intacte.