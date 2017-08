VIDEO - Live Facebook - Mbappé au PSG, est-ce possible ? On en parle dans Mercredi Mercato

C'est la dernière bombe sur le marché des transferts ! Selon Telefoot, Kylian Mbappé aurait choisi d'évoluer au PSG la saison prochaine. Le club parisien pourrait même formuler une offre de 155 millions dans les jours à venir. Mais Paris peut-il se permettre ce nouveau transfert après l'opération Neymar ? On en parle avec vous dans Mercredi Mercato à 13h. On évoquera également le transfert possible d'Ousmane Dembélé vers le Barça, qui pourrait faire de lui le deuxième joueur le plus cher de l'histoire. Enfin, on reviendra sur le mercato niçois qui a pris une autre dimension ces derniers jours avec Wesley Sneijder et Allan Saint-Maximin. On vous attend nombreux et on répondra à toutes vos interrogations ! Alors soyez au rendez-vous !

Le menu du jour :

Mbappé au PSG, est-ce possible ?

Dembélé, deuxième joueur le plus cher de l'histoire ?

Nice réalise-t-il le meilleur mercato de "l'autre" Ligue 1 ?

