Lucas Moura, Fabinho, Sanchez : les 10 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Liverpool et l'Atlético Madrid s'intéressent à Lucas Moura

Même s'il réalise sa meilleure saison à Paris d'un point de vue statistique (avec 16 buts et 11 passes décisives), Lucas Moura a perdu sa place au PSG depuis l'arrivée de Julian Draxler et le retour en grâce d'Angel Di Maria. Javier Pastore lui est même parfois préféré sur un côté. Une situation qui pourrait pousser l'ailier brésilien à partir cet été, à deux ans de la fin de son contrat et à un an du Mondial russe. Selon l'Equipe, Liverpool et plus récemment l'Atlético Madrid se sont renseignés sur sa situation. De son côté, le PSG ne serait pas opposé à son départ même si les intentions du joueur ne sont pas encore très claires.

Notre avis : On ne serait pas surpris de le voir quitter le PSG cet été.

Le Bayern Munich prêt à mettre 60 millions sur Sanchez ?

Déjà évoqué ces dernières heures, l'intérêt du Bayern Munich pour Alexis Sanchez est confirmé ce vendredi par Bild. Selon le quotidien allemand, Arsenal va réclamer 60 millions d'euros pour la dernière année de contrat de son attaquant chilien, somme que le club bavarois est prêt à débourser. Si le transfert aboutissait, il serait le plus cher de l'histoire du club allemand après celui de Javier Martinez (recruté en 2012 pour 40 millions d'euros à l'Athletic Bilbao).

Notre avis : C'est très cher pour une seule année de contrat, mais la concurrence est rude dans ce dossier. Le Bayern a en tout cas les moyens de poser une telle somme.

Petr Cech et Alexis Sanchez face au Bayern MunichImago

Rafinha courtisé en Premier League

Prolongé en décembre dernier jusqu'en 2018 au Bayern Munich, Rafinha a laissé la porte ouverte à un départ estival dans un entretien accordé au magazine anglais Four Four Two. Le latéral droit brésilien a également confirmé avoir reçu "plusieurs offres" de clubs de Premier League, "probablement le meilleur championnat au monde". Mais Rafinha a aussi confié qu'il espérait jouer plus souvent en Bavière la saison prochaine suite à la retraite annoncée de Philipp Lahm en fin de saison.

Notre avis : On le voit honorer sa dernière année de contrat au Bayern Munich, où il devrait être en concurrence avec le polyvalent Joshua Kimmich (qui peut aussi jouer milieu défensif ou défenseur central).

Fabinho a la cote en Serie A

Le Corriere dello Sport confirme dans son édition de vendredi l'intérêt napolitain pour Fabinho et ajoute que le directeur sportif du Napoli s'est récemment rendu à Monaco pour discuter avec le milieu défensif brésilien. Selon la Gazzetta dello Sport, ce dernier plairait aussi à l'Inter Milan, qui aurait récemment rencontré son agent Jorge Mendes.

Notre avis : Sportivement parlant, l'AS Monaco n'a rien à envier aujourd'hui à Naples (3e de Serie A) ou l'Inter (7e), qui ne jouera en plus pas la prochaine C1. Si Fabinho quitte Monaco cet été, on l'imagine rejoindre un club plus prestigieux.

Fabinho (Monaco)AFP

L'Inter Milan prête à payer la clause de Lindelöf, mais...

Courtisé notamment par Manchester United, disposé à offrir 45 millions d'euros, le défenseur suédois Victor Lindelöf (22 ans) pourrait finalement signer à l'Inter Milan, prête à payer sa clause libératoire fixée à 60 millions d'euros. Une information du quotidien portugais A Bola, qui précise toutefois que l'Inter souhaite échelonner le paiement de cette clause sur cinq ans, là où le Benfica Lisbonne veut être payé sur trois ans. Les négociations seraient toujours en cours entre les parties.

Notre avis : Il y a peut-être des pistes moins chères à explorer pour l'Inter Milan...

Lafont s'interroge sur son avenir

Sous contrat avec le TFC jusqu'en 2020, le jeune gardien toulousain Alban Lafont (18 ans) se pose des questions sur son avenir à en croire l'Equipe. "En privé", l'international U20 "ne cache pas ses envies d'ailleurs" selon le quotidien sportif, qui ajoute que le projet marseillais lui plaît, mais qu'il n'y a eu aucun contact entre l'OM et son agent, qui est d'ailleurs le même qu'un certain... Steve Mandanda, pressenti pour retourner à Marseille cet été.

Notre avis : Malgré son potentiel hors-norme, Lafont semble encore un peu tendre pour s'imposer dans un club plus huppé. Rester une saison de plus au TFC semble plus sage.

Alban Lafont, le gardien de but du Toulouse FC.Panoramic

Harit surveillé de près à l'étranger

Très en vue en début de saison, Amine Harit joue beaucoup moins à Nantes depuis l'arrivée de Sergio Conceição. Le champion d'Europe U19 n'en reste pas moins un jeune homme très courtisé. Le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen s'intéressent ainsi au milieu nantais de 19 ans, également surveillé par Arsenal et le Torino. "Mon avenir ? Je n'ai pas forcément envie d'en parler aujourd'hui. Il me reste trois ans de contrat, si je suis pris, je partirai à la Coupe du Monde U20 avec l'esprit tranquille (...) J'ai 19 ans, je ne me prends pas la tête. Je ne pensais déjà pas jouer autant de matches cette saison", a de son côté confié le joueur ce vendredi en point presse.

Notre avis : Ses performances au Mondial U20 seront suivies de près, mais il aurait tout intérêt à s'imposer d'abord à Nantes avant de partir à l'étranger.

Le Tianjin Quanjian calme le jeu pour Diego Costa

Dans un communiqué diffusé sur son compte Weibo (un réseau social chinois), le Tianjin Quanjian a assuré n'avoir pour le moment aucun accord avec Diego Costa, contrairement à ce qu'avait annoncé quelques heures plus tôt la Cadena SER. En début de semaine, le président du club chinois avait lui confié avoir déjà trouvé un terrain d'entente "avec deux ou trois stars" évoluant en Europe, sans révéler leurs noms.

Notre avis : On peut croire le club chinois sur parole, ou se dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Dans ce cas précis, on opte plutôt pour la deuxième option.

Diego Costa ChelseaAFP

Plusieurs clubs anglais sur Defoe

Auteur de 14 buts en Premier League cette saison, Jermain Defoe pourra quitter Sunderland gratuitement en fin de saison, en vertu d'une clause dans son contrat lui permettant d'être libéré en cas de descente des Black Cats (officiellement relégués). Selon Sky Sports, West Ham et Bournemouth s'intéressent à l'attaquant anglais de 34 ans, qui a récemment effectué son retour en sélection. En lutte pour le maintien, l'entraîneur de Crystal Palace Sam Allardyce a également fait part de son intérêt pour Defoe ce vendredi en point presse.

Notre avis : A moins qu'il n'opte pour un challenge exotique, Defoe jouera sans doute en Premier League la saison prochaine. Reste à savoir où.

Mahrez sur le départ de Leicester City

Le Guardian, média anglais réputé pour son sérieux, croit savoir que Riyad Mahrez ne restera pas à Leicester City la saison prochaine, l'ailier algérien souhaitant absolument jouer la prochaine Ligue des champions. En Catalogne, Sport relaye cette information et assure, comme il y a quelques semaines déjà, que le Barça suit de près l'ancien joueur du Havre.

Notre avis : Logique que Mahrez ait envie de jouer la prochaine C1. La présence de la MSN (et de Messi à son poste) donne toutefois peu de crédit à la piste barcelonaise.