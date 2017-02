Lukaku, Carrasco, PSG : les 8 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Chelsea vise Lukaku et Cancelo pour cet été

Solide leader de la Premier League, Chelsea n'a pas recruté cet hiver, mais devrait se montrer très actif cet été. Principal chantier des Blues, la possible succession de Diego Costa, annoncé en partance pour la Chine. Après les pistes Morata et Agüero, retour aujourd'hui de la rumeur Lukaku, qui avait quitté les Blues en 2013 pour grandir du côté d'Everton. Actuel meilleur buteur de Premier League avec 16 réalisations, le buteur belge de 23 ans serait pisté par Antonio Conte selon la version britannique de Yahoo, qui ajoute que le latéral droit de Valence, João Cancelo (22 ans), figure aussi sur les tablettes des Blues. En Catalogne, on annonce ce dernier au Barça cet été.

Notre avis : logique que Chelsea vise ces deux joueurs jeunes et talentueux, mais il faudra sortir le chéquier et se défaire d'une rude concurrence.

Carrasco affole les grands clubs européens

Auteur d'un bon début de saison avec l'Atlético Madrid, Yannick Carrasco était récompensé en octobre dernier par la signature d'un nouveau contrat jusqu'en 2022 avec une nouvelle clause libératoire estimée à 100 millions d'euros. Mais ces dernières semaines, l'ailier belge marque le pas et commence à agacer son entraîneur. Ce n'est pas son match d'hier face au Barça, au cours duquel il a raté une énorme occasion et s'est fait bêtement expulser, qui inversera la tendance. Une situation difficile qui a aussi réveillé l'imagination des tabloïds, le Sun annonçant ce mercredi qu'Arsenal, Chelsea, le Bayern Munich et le PSG sont à l'affût. Malgré la clause du joueur, le média anglais pense qu'à 47 millions d'euros, l'ancien Monégasque pourrait être vendu.

Notre avis : malgré la mauvaise passe de son joueur, on ne pense pas que l'Atlético Madrid s'en séparera cet été.

Yannick Ferreira Carrasco face à Gerard PiqueAFP

Le Barça supervise Lindelöf et Semedo

Comme ses concurrents européens, le Barça suit de nombreux joueurs à travers le monde. Pas étonnant dès lors que le club catalan ait supervisé, selon Sport, les deux joueurs du Benfica Lisbonne Victor Lindelöf et Nelson Semedo. Le premier est Suédois et évolue au poste de défenseur central tandis que le second est Portugais et joue latéral droit. Les deux sont titulaires à Lisbonne et ont été annoncés tout proches de Manchester United cet hiver.

Notre avis : après avoir vendu grassement Guedes cet hiver, le Benfica va sûrement réaliser une nouvelle belle opération financière cet été avec l'un de ces deux joueurs, voire les deux.

Klopp fait les yeux doux à Ricardo Pereira

Prêté avec succès à Nice depuis l'été 2015, Ricardo Pereira est sous contrat jusqu'en 2019 avec le FC Porto, où il possède une clause libératoire de 25 millions d'euros. Le latéral droit portugais de 23 ans dispose de nombreux prétendants, dont Liverpool selon le Daily Star. Le tabloïd anglais nous apprend ce mercredi que Jürgen Klopp est prêt à passer à l'action cet été, malgré la féroce concurrence sur ce dossier, l'Inter, Arsenal et Manchester United étant également intéressés.

Notre avis : on ne sait pas où il rebondira l'été prochain, mais ça ne sera a priori pas à Nice, qui n'aura pas les moyens de s'aligner.

Ricardo Pereira (Nice)AFP

Le Bayern Munich a une idée pour l’après-Lahm

Surpris par la décision de Philipp Lahm d'arrêter sa carrière cet été, le Bayern Munich a toutefois déjà une idée pour le remplacer. En plus de Rafinha, qui a récemment prolongé jusqu'en 2018, le club bavarois aurait selon SportBild des vues sur Benjamin Henrichs, le jeune latéral droit du Bayer Leverkusen qui a fêté en novembre dernier sa première sélection avec l'Allemagne. Âgé de 19 ans, il comptabilise 24 matches cette saison, dont 6 en Ligue des Champions, et son contrat actuel expire en 2020.

Notre avis : le Bayern Munich a prouvé par le passé qu'il était capable de recruter n'importe quel talent de Bundesliga, Benjamin Henrichs en est un.

L'Atlético Madrid suit l'évolution de Callegari

Proche de rejoindre le Genoa en prêt cet hiver, Lorenzo Callegari est finalement resté au PSG, où ses chances de jouer à court terme en équipe première sont toutefois toujours aussi faibles. En Espagne, les qualités du milieu de terrain de 18 ans plaisent en tout cas à l'Atlético Madrid à en croire Mundo Deportivo, qui rappelle que le club madrilène ne sait toujours pas s'il pourra recruter cet été.

Notre avis : pas sûr que Callegari ait plus de temps de jeu à l'Atlético qu'à Paris et à son âge, c'est pourtant tout ce qui compte.

Lorenzo Callegari (PSG)AFP

Makengo prolonge son contrat à Caen

Apparu à huit reprises cette saison en Ligue 1, dont quatre fois en tant que titulaire, le jeune milieu relayeur Jean-Victor Makengo (18 ans) a prolongé de deux ans son contrat avec Caen, soit jusqu'en 2020. "C'est une grande satisfaction. Depuis mon plus jeune âge, on me répète que le plus difficile c'est le deuxième contrat pro. Après, c'est sûr qu'il me reste encore beaucoup d'étapes à franchir, mais confirmer et prolonger avec mon club formateur constitue une grande satisfaction" s'est félicité le jeune homme sur le site du club normand.

Notre avis : bonne nouvelle pour Caen et le joueur, qui va pouvoir continuer à progresser l'esprit tranquille.

Adu recalé par Portland

Sans club depuis la fin de son aventure aux Rowdies de Tampa Pay (NASL), Freddy Adu (27 ans) était à l'essai depuis deux semaines avec les Timbers de Portland, qui évoluent en MLS. Mais la formation nord-américaine a décidé de ne pas offrir de contrat à l'ancien grand espoir du soccer, qui cherche donc un nouveau défi.

Notre avis : qu'il semble loin le temps où le jeune homme de 14 ans était surnommé le "Pelé américain"...