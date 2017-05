Mahrez, Mbappé, Aguero, Alex Sandro : les 7 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end

L'OM accueillerait bien Mahrez

Selon la presse anglaise, Riyad Mahrez veut quitter Leicester qui a connu une saison compliquée. Le meilleur joueur de Premier League en 2015-2016 ne devrait pas manquer de propositions et le Daily Mirror assure que l'Olympique de Marseille, avide de nouveaux éléments talentueux, est déjà en embuscade. Le tabloïd oublie toutefois le souhait du joueur de disputer la prochaine Ligue des champions.

Notre avis : A moins d'un amour caché pour le club phocéen, l'international algérien, dont le contrat avec les Foxes court jusqu'en 2020, opte plutôt pour un club anglais.

Mbappé ne veut pas aller à United...

Joueur le plus convoité en Europe actuellement, Kylian Mbappé ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Il sait, en revanche, où il ne signera pas selon L'Equipe. Le Monégasque n'aurait aucune envie de rejoindre Manchester United car il n'apprécie guère le style de jeu développé par l'équipe de José Mourinho.

Notre avis : Mbappé se sent bien sur le Rocher. Avec en plus le Real Madrid, Manchester City ou Arsenal comme prétendants, il n'aura que l'embarras du choix.

Monaco's French forward Kylian Mbappe Lottin reacts after scoring during the UEFA Champions League 1st leg quarter-final football match BVB Borussia Dortmund v Monaco in DortmundGetty Images

...qui songe sérieusement à Aguero

Les Red Devils sont à la recherche d'un nouvel avant-centre de niveau mondial depuis la blessure de Zlatan Ibrahimovic. Sergio Aguero, lui, subit la concurrence de Gabriel Jesus et ne serait pas satisfait de son sort à Manchester City. Plusieurs journaux anglais comme le Sun et le Times affirment ainsi que l'Argentin pourrait bientôt rejoindre l'autre club mancunien. Un transfert à hauteur de 65 millions d'euros est envisagé.

Notre avis : L'affaire parait arrangeante sur le papier mais plus compliquée dans les faits au regard de la rivalité entre les deux voisins.

City en pince pour Alex Sandro

Titulaire indiscutable à la Juventus, Alex Sandro profite du joli parcours européen du club turinois pour faire tourner les têtes. D'après Tuttosport, le Brésilien a tapé dans l'oeil de Pep Guardiola qui mise beaucoup sur les latéraux et cherche un nouvel arrière gauche. Le quotidien sportif italien assure que les Citizens sont prêts à débourser 70 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur de 26 ans sous contrat avec la Juve jusqu'en 2020.

Notre avis : La somme parait excessive même si la Vieille Dame est bonne vendeuse.

Balde Keita proche du FC Séville

Les plus grands clubs d'Europe auraient un oeil sur lui, Keita Baldé a pourtant choisi de rejoindre le FC Séville l'été prochain selon AS. L'attaquant de la Lazio et le club andalou seraient sur le point de trouver un accord. Le quotidien espagnol affirme que le Sénégalais de 22 ans ne prolongera pas son contrat avec le club romain et ne cédera pas aux avances de la Juventus ou de Manchester United.

Notre avis : Keita explose ces dernières semaines et Séville doit vite apposer sa signature sur le contrat.

Le PSG veut verrouiller une de ses pépites

Les dirigeants parisiens ont enfin décidé de chouchouter leurs jeunes talents. Alors que certains joueurs du centre de formation du PSG ont récemment connu des déceptions en ce qui concerne leur avenir professionnel, Yacine Adli pourrait connaitre un sort plus enviable. Le milieu de terrain dispute actuellement l'Euro des moins de 17 ans avec les Bleuets et se verra bientôt proposé un premier contrat selon L'Equipe. "Le club de la capitale est relativement confiant quant à la finalisation des négociations", assure le quotidien.

Notre avis : Le PSG a tout à gagner en travaillant sur le long terme et en protégeant ses meilleurs jeunes.

Le Real sur le point de chiper un prodige brésilien au Barça

Les deux grands rivaux espagnols se disputent régulièrement les mêmes joueurs sur le marché des transferts et le club madrilène semble en pole pour s'offrir le très prometteur Vinicius Junior d'après Globo Esporte. Depuis plusieurs mois, le Barça suit de très près l'ailier gauche brésilien âgé de seulement 16 ans mais le Real Madrid s'est lancé dans la course avec sérieux arguments. Le président madrilène Florentino Perez aurait d'ores et déjà offert 45 millions d'euros aux dirigeants de Flamengo pour s'offrir leur phénomène. Le Barça ne proposerait que 25 millions. En raison de son âge, Vinicius Junior ne pourra toutefois pas venir en Europe avant l'été 2018.