Manchester City: Guardiola n'en veut pas à Alves

"Je ne suis pas du tout déçu, j'ai beaucoup de respect pour lui, j'ai eu de la chance d'avoir été son entraîneur", a expliqué Guardiola en conférence de presse à la veille du match amical contre le Real Madrid à Los Angeles. "Vous ne pouvez imaginer comment on était mes quatre années au Barça avec lui", a-t-il rappelé. "On avait cette compréhension sur le terrain et en dehors, on s'entendait bien humainement, je lui souhaite le meilleur dans sa carrière et sa famille", a-t-il expliqué.

"Les gens que j'aime, je veux leur bonheur, il a décidé que pour sa carrière et sa vie personnelle, c'était mieux qu'il aille à Paris plutôt que de venir à Manchester. On aurait aimé qu'il vienne bien sûr, mais il a fait un autre choix, encore une fois bonne chance à lui", a conclu l'ancien entraîneur du Barça (2008-12). Alves, 34 ans, s'est engagé pour deux saisons avec le Paris SG après une saison à la Juventus Turin (2016-17). Il a passé huit années à Barcelone (2008-16), remportant notamment la Ligue des champions sous la direction de Guardiola en 2009 et 2011.