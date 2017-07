Manchester City pourrait encore recruter, admet Pep Guardiola

Manchester City, qui a déjà dépensé plus de 220 millions d'euros cet été, pourrait encore recruter durant le mercato, notamment un défenseur central, a admis vendredi son entraîneur Pep Guardiola. "Je suis content des joueurs que j'ai à ce poste, mais on va voir, nous n'avons plus beaucoup d'argent à dépenser", a insisté Guardiola en conférence de presse à Nashville à la veille du match amical contre Tottenham.

"On a déjà dépensé beaucoup et le marché est vraiment cher depuis quelques années, mais si une opportunité s'offre à nous, on saisira notre chance", a prévenu le technicien espagnol. City a recruté six joueurs, dont le Français Benjamin Mendy venu la semaine dernière de Monaco contre 58 millions d'euros. Mais le club anglais n'a que trois défenseurs centraux à disposition, John Stones, Nicolas Otamendi et Vincent Kompany, après le départ de Aleksandar Kolarov à l'AS Rome.

Guardiola compte sur Gundogan

"Le mercato se termine le 31 août, je ne sais pas ce qui peut se passer avec les joueurs que j'ai, on discute toujours, on réfléchit toujours à ce qu'on peut faire de mieux", a souligné Guardiola. L'ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich a admis par ailleurs qu'il attendait beaucoup de l'international allemand Ilkay Gundogan, longtemps blessé à un genou, à nouveau opérationnel.

"Il nous a beaucoup manqué la saison dernière, il peut jouer dans plusieurs registres, il est spécial", a-t-il remarqué. "Mais il faut faire un petit peu attention avec lui, il a longtemps été absent, mais il a du talent, il est intelligent, rapide et il a une bonne lecture du jeu", a ajouté Guardiola.