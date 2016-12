Manchester United, Courtois, Gaya : les 6 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

MU prêt à dépenser 210 millions d'euros pour quatre joueurs ?

Manchester United n'a visiblement aucune intention de lever le pied en ce qui concerne les dépenses sur le marché des transferts. Le Telegraph affirme que les Red Devils pourraient débourser environ 210 millions d'euros lors des deux prochains mercatos pour attirer quatre joueurs, exauçant ainsi les vœux de José Mourinho. A commencer par Antoine Griezmann, dont nous vous parlions ce mercredi matin sur le site. Le Portugais souhaiterait aussi recruter Victor Lindelöf et Nelson Semedo en provenance du Benfica ainsi que le Monégasque Tiémoué Bakayoko, l'une des révélations de la saison en cours en Ligue 1.

Notre avis : La piste menant à Griezmann semble la plus incertaine des quatre. Pour les trois autres joueurs, Manchester United a les moyens de persuader les différents clubs de les lâcher.

Le Real Madrid discuterait avec Courtois

Keylor Navas et Kiko Casilla ayant tous les deux 30 ans, le Real s'activerait en coulisses pour trouver un nouveau gardien susceptible de s'installer dans le but madrilène sur le long terme. En l'occurrence, d'après la radio Onda Cero, c'est Thibaut Courtois qui serait la priorité des Merengue, lui qui a déjà évolué dans la capitale espagnole entre 2011 et 2014 du côté de l'Atlético.

Notre avis : Que le Real Madrid ait fait de Thibaut Courtois sa priorité est une chose, que Chelsea laisse filer son gardien numéro un en est une autre...

Thibaut Courtois battu sur une frappe de Jordan Henderson lors de Chelsea-Liverpool.AFP

Gayá sur les tablettes d'Arsenal

A 21 ans, José Luis Gayá est l'une des belles promesses du football espagnol. Selon le Mirror, le latéral gauche de Valence intéresserait fortement Arsenal, qui pourrait tenter de le recruter l'été prochain. Ce qui pousserait probablement Nacho Monreal, 31 ans, ou Kieran Gibbs, sa doublure, vers la sortie.

Notre avis : Jeune, talentueux, José Luis Gayá possède le profil type des récentes recrues des Gunners. Actuel 17e de Liga, Valence ne devrait qui plus est pas pouvoir le retenir bien longtemps.

Klaassen, nouveau renfort pour Séville ?

Davy Klaassen ferait partie des pistes actuellement explorées par le FC Séville. As relaie ce mercredi les informations de plusieurs médias néerlandais qui évoquent un intérêt des Andalous pour le milieu offensif international de l'Ajax. Un accord pourrait être passé entre les deux clubs pour que ce dernier termine la saison aux Pays-Bas avant de rejoindre l'été prochain le club entraîné par Jorge Sampaoli.

Notre avis : Un transfert semble dans l'intérêt des trois parties.

Obbadi plaît à Bastia

L'Equipe révèle que Bastia serait intéressé par le profil de Mounir Obbadi. Le joueur de 33 ans, sous contrat avec Lille, ne serait de son côté "pas contre un départ" depuis l'agression qu'il a subie à son domicile le 10 septembre dernier. L'international marocain n'a en prime été titularisé qu'à cinq reprises depuis l'entame de la saison.

Notre avis : Mounir Obbadi pourrait rendre de précieux services à Bastia.

Green quitte le Bayern pour Stuttgart

Le Bayern a annoncé lui-même ce mercredi le départ de Julian Green, son attaquant de 21 ans. L'international américain a décidé de quitter Munich et de signer un contrat jusqu'en 2019 avec le VfB Stuttgart, qui évolue actuellement en 2e division. Après avoir passé sept ans au sein de l'académie du club, le joueur n'a fait que deux apparitions officielles sous le maillot du champion de Bundesliga en titre.