Manchester United : Schneiderlin ne rejouera pas avant son départ affirme Mourinho

"Leur situation est la même, je les autorise tous les deux à quitter le club (...) si nous recevons la bonne offre, a expliqué Mourinho en conférence de presse au sujet de Morgan Schneiderlin et Memphis Depay avant le match du troisième tour de la Coupe d'Angleterre contre Reading (D2) samedi.. Jusqu'à ce moment, non (ils ne joueront pas)". Les deux joueurs n'entrent plus dans les plans de l'entraîneur de Manchester United et doivent trouver une porte de sortie.

"Je ne les considère pas comme des options pour le moment", a-t-il déclaré, précisant qu'"en temps normal", le Français (27 ans) et le Néerlandais (22 ans) seraient "probablement alignés" samedi. "Nous attendons quelque chose (un transfert, NDLR) qui, il y a quinze jours, semblait encore certain à 100%, mais aujourd'hui, cela ressemble à du 0% car nous n'avons pas reçu d'offre assez élevée compte tenu de la qualité de ces joueurs", a affirmé Mourinho qui compte en revanche visiblement toujours sur l'Allemand Bastian Schweinsteiger.

Selon la presse britannique, West Bromwich et Everton ont déposé des offres d'un peu moins de 20 millions de livres (23 M EUR) pour Schneiderlin, acheté pour 25 millions de livres il y a 18 mois à Southampton.