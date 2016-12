Martial, James, PSG : les 6 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Séville veut relancer Martial

Séduisant sur le terrain, le FC Séville de Jorge Sampaoli espère également l'être en janvier pour se renforcer offensivement. Selon RMC, les Andalous seraient entrés en contact avec l'agent d'Anthony Martial pour étudier un prêt de l'international français jusqu'à la fin de la saison. Mais à Manchester United, on souhaiterait conserver l'attaquant de 21 ans dans son effectif malgré un impact plus limité cette saison (11 titularisations, 4 buts).

Notre avis : Le FC Séville a de belles idées... celle-ci semble trop ambitieuse.

"James ne partira pas du Real en janvier"

C'est l'un des agents les plus influents au monde qui l'assure : à en croire Jorge Mendes, dans des déclarations relayées par As, son poulain James Rodriguez ne concrétisera pas en janvier ses intentions de quitter le Real Madrid. "Je ne peux pas assurer que je vais rester", avait affirmé le Colombien de 25 ans après la victoire merengue en finale de la Coupe du monde des clubs, à la mi-décembre. L'Inter était alors annoncé avec insistance sur la piste du milieu offensif.

Notre avis : Les difficultés de James au Real sont évidentes mais un départ précipité peut donner une bien mauvaise tournure à sa carrière.

Plus de 50 millions d'euros pour amener Turan en Chine ?

Après Oscar, Arda Turan en Chine ? Le journal turc Fanatik a lancé la rumeur pour Noël et elle fait le tour des médias en ce Boxing Day : Guangzhou Evergrande préparerait une offre de plus de 50 millions d'euros pour le milieu de terrain offensif qui s'apprête à fêter ses 30 ans. Le Barça recevrait un premier paiement de 18 millions en janvier, et les autres chèques suivraient rapidement selon les informations de Fanatik.

Notre avis : Turan n'est qu'un titulaire de substitution dans ce Barça. Un tel prix pourrait convaincre le club catalan.

Pepe aussi séduit en Chine

Super League chinoise toujours... Pepe aurait reçu deux offres "impossible à refuser" selon le quotidien madrilène Marca. L'une d'elles viendrait du Hebei Fortune dirigé par son ancien entraîneur au Real Manuel Pellegrini, qui doublerait les émoluments du défenseur du Real Madrid avec 10 millions d'euros nets par an. À bientôt 34 ans, le Portugais est libre de tout contrat à la fin de la saison après 10 années dans la capitale espagnole et les deux parties ne parviennent pas à trouver d'accord pour un nouveau bail.

Notre avis : L'âge et un style rugueux ne doivent pas faire oublier que Pepe est l'un des meilleurs joueurs à son poste depuis bien longtemps.

PepeAFP

Coutinho et Alario, le PSG avance sur deux pistes

Le recrutement de Julian Draxler ne suffit pas à rassasier le Paris Saint-Germain. Pour le Daily Express, les champions de France s'apprêtent à relancer la piste menant à Philippe Coutinho, avec une offre de 40 millions de livres (environ 47 millions d'euros) pour convaincre Liverpool de lâcher son meneur de jeu brésilien, seulement âgé de 24 ans et sous contrat jusqu'en 2020. Les Parisiens auraient en revanche déjà obtenu l'accord de principe de l'attaquant argentin Lucas Alario. River Plate est prêt à le libérer cet hiver mais peut s'appuyer sur une clause libératoire à 18 millions d'euros pour faire monter les enchères.

Notre avis : La porte est ouverte pour Alario. Déloger Coutinho de Liverpool est bien moins envisageable.

Brest pioche Bernard à Dijon

En attendant l'ouverture officielle du mercato d'hiver, le Stade Brestois s'est attiré un premier renfort. Le club breton a officialisé ce lundi l'arrivée pour deux ans et demi de Quentin Bernard, "en qualité de joker". Le latéral gauche de 27 ans avait connu la montée avec Dijon l'an dernier et participé à sept matches de Ligue 1 cette saison.

Notre avis : Les Bretons ont beau dominer la Ligue 2, ils avaient bien besoin de renforcer leur ligne arrière pour tenir en deuxième moitié de saison.