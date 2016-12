Martial, Veron, Evra : Les 7 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Manchester ne compte pas prêter Martial

Le FC Séville espère toujours attirer Anthony Martial sous forme de prêt cet hiver. Mardi, l'agent de Martial n'a d'ailleurs pas fermé la porte. "Nous étudions la proposition de Séville avec beaucoup d'attention. Seville est un grand club", a avoué Philippe Lamboley sur la version locale de Séville d'ABC. Mais Manchester United a mis les points sur les i : les Red Devils ne comptent pas se séparer de leur jeune Français lors de cette fenêtre des transferts annonce The Times. Après une première saison prometteuse à Manchester, l'ancien Monégasque n'est pas un premier choix dans l'esprit de José Mourinho cette saison.

Notre avis : Il aurait été surprenant de voir Manchester laisser Martial partir. Même en prêt.

Weigl plaît toujours au Barça et à City

Selon le quotidien sportif As, Julian Weigl est sur les tablettes du FC Barcelone et de Manchester City. L'international allemand du Borussia Dortmund (21 ans) est l'un des grands espoirs du football allemand. Weigl, qui est la plaque tournante du jeu du Borussia et n'en finit pas de démontrer son talent, a tapé dans l'œil de Luis Enrique et Pep Guardiola, qui verraient en lui le futur Sergio Busquets.

Notre avis : Weigl, qui vient de prolonger, ne partira pas cet hiver. Mais va animer les prochains mercatos vu son talent.

A 41 ans, Veron va rejouer

Juan Sebastian Veron a décidé de rechausser les crampons. A 41 ans, l'ex-international argentin, qui avait pris sa retraite en mai 2014, a signé un contrat de 18 mois avec l'Estudiantes de La Plata dont il était le président depuis 2014. Son salaire va être reversé au club.

Notre avis : On a envie de voir ce que ça va donner.

Juventus : Evra sur le départ ?

Le quotidien italien La Stampa annonce que Patrice Evra pourrait quitter la Juventus Turin cet hiver. Le latéral gauche français envisagerait un retour en Premier League. Avec la concurrence d'Alex Sandro, l'ancien Monégasque et Mancunien n'a joué que six matches de Serie A cette saison même s'il a été titulaire à chaque rencontre en Ligue des champions.

Notre avis : On serait très surpris de voir Evra quitter la Juve cet hiver.

Chelsea aurait deux cibles pour oublier Courtois

Chelsea aurait ciblé les possibles remplaçants de Thibault Courtois si ce dernier rejoint le Real Madrid l'été prochain. A en croire As, les Blues auraient coché le nom de Joe Hart (Manchester City) et Jan Oblak (Atlético Madrid).

Notre avis : Ce sera plus facile pour Hart que pour Oblak. Mais il faut déjà que Courtois parte.

Lindelof va prolonger à Benfica

Selon le Daily Mail, Victor Lindelof est sur le point de signer un nouveau contrat avec Benfica. Le club portugais compte en profiter pour faire passer sa clause libératoire à 50 millions d'euros. Le défenseur central de 22 ans est ciblé par Manchester United mais aussi le PSG.

Notre avis : Une bonne idée de Benfica.

Podolski vers la Chine ?

L'attaquant Lukas Podolski, vainqueur du Mondial 2014 avec l'Allemagne, intéresse le club chinois de Pékin Guoan qui serait prêt à verser 7 millions d'euros à sa formation actuelle, Galatasaray, a annoncé le club turc mercredi. "Nous avons reçu une offre importante de Pékin Guoan pour Podolski que nous étudions. Tout dépend maintenant du joueur", a affirmé Levent Nazifoglu, directeur sportif du club stambouliote.

Notre avis : À 31 ans, Podolki peut encore rendre de grands services en Europe.