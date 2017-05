Mbappé, Renato Sanchez, Liverpool : les 9 infos mercato qui vous ont échappé ce mardi

Mbappé veut privilégier le sportif

Encore une interview pleine de bon sens donnée par la nouvelle sensation du football français. A beIN Sports, Kylian Mbappé a évoqué son avenir sans pour autant dire si son choix avait été fait. Mais l’international français a une priorité : jouer. "Le sportif prime sur l’ensemble des autres paramètres. Je suis à un âge où j’ai besoin de jouer. […] Je suis à un âge où je viens de commencer, j’a tout à prouver. Cette année, c’était l’année de la découverte mais le plus important, pour moi, c’est l’année de la confirmation. Je serai le seul décideur avec ma famille. Je n’irai nulle part où on m‘imposera d’aller", a détaillé le joueur de Monaco.

Notre avis : Il faut espérer pour la Ligue 1 que cela ne soit pas des paroles en l’air. Car, tout phénomène qu’il est, Mbappé jouera forcément moins au Real qu’à Monaco.

Renato Sanchez et Douglas Costa dans le viseur de MU

Encore des noms annoncés à Manchester United. Déjà pressenti pour accueillir Antoine Griezmann, le club mancunien continue de travailler sur d’autres dossiers pour la saison prochaine. Selon Kicker, c’est désormais le recrutement du duo du Bayern Munich Renato Sanchez- Douglas Costa qui serait étudié par le board mancunien. Mieux, le club anglais serait "bien placé" pour signer les deux joueurs.

Notre avis : Il va falloir penser à dégraisser du côté d’Old Trafford avant d’acheter à tout-va.

Renato SanchesGetty Images

Casillas à Liverpool…

AS en est persuadé, Iker Casillas serait sur le point de signer à Liverpool. Convoité en Turquie, au Qatar ou en Chine, le gardien espagnol aurait déjà signé un pré-contrat avec les Reds, à la recherche d’une pointure pour le poste de gardien.

Notre avis : Un pari osé de la part de Liverpool qui aurait pu aller chercher un gardien plus dans la force de l’âge. Mais Casillas est éternel (ou presque), alors pourquoi pas.

…Qui compte investir beaucoup

On ne s’arrête pas là pour les Reds. De retour en Ligue des champions l’an prochain, le club compte investir gros pour se doter d’un effectif compétitif. Selon le Daily Telegraph, près 115 millions devraient être dégagés dans cette quête. Virgil van Dijk (Southampton), Mohamed Salah (Roma), Naby Keita (Leipzig) et Christian Pulisic (Dortmund) sont les noms les plus régulièrement cités.

Notre avis : Reste un piège à éviter pour Liverpool (qui est souvent tombé dedans) : surpayer et empiler les recrues.

Jurgen KloppEurosport

Koke prolonge avec les Colchoneros

Le joueur de l'Atletico Madrid Jorge Resureccion dit 'Koke' a prolongé son contrat de cinq ans avec le club colchonero avec qui il est désormais lié jusqu'en 2024 a annoncé le club mardi. Cette prolongation est "une excellente nouvelle pour tous les rouge et blanc. Koke personnifie ce que c'est d'être de l'Atletico. C'est un joueur solidaire avec le groupe, qui travaille sans relâche, avec de grandes qualités et une énorme capacité à se surpasser", a affirmé le directeur sportif du club, José Luis Perez Caminero, dans un communiqué.

Notre avis : Logique et mérité. Une bonne nouvelle pour l'Atlético.

Darder pisté par Valence

Mis de côté par Bruno Genesio, Sergi Darder pourrait finalement quitter l’OL cet été. Selon Marca, le milieu de terrain espagnol figure dans les petits papiers de Valence, nouveau club de Marcelino.

Notre avis : Si Genesio reste sur le banc de l’OL, difficile de croire que Darder ne cherchera pas une porte de sortie.

Corentin Tolisso (à gauche) et Sergi Darder, les deux milieux de terrain de l'Olympique Lyonnais.AFP

Diego Lopez rejoint définitivement l’Espanyol

Ancien portier de la Casa Blanca, Diego Lopez va poursuivre son aventure à l’Espanyol Barcelone. Auteur d’une bonne saison de prêt, le portier espagnol a été acheté de manière définitive par le club espagnol auprès de l’AC Milan. Le joueur a signé un contrat de trois ans tandis que la clause du joueur a été fixée à 50 millions.

Notre avis : Un choix logique qui arrange tout le monde.

Sagna encore dans l’incertitude

Bacary Sagna ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. En fin de contrat avec Manchester City, le Français a confirmé que rien n’était fixé auprès du Manchester Evening News : "Je ne sais pas, j’arrive à la fin de mon contrat donc je ne sais quel sera l’avenir. Je suis ouvert", a confirmé le défenseur.

Notre avis : Des clubs français seraient inspirés de se pencher sur le dossier.

Bacary SagnaPanoramic

Defoe vers Bournemouth

Jermain Defoe continue son tour d’Angleterre. Relégué avec Sunderland, celui a fait son retour en sélection malgré ses 34 ans devrait s’engager avec Bournemouth pour la saison prochaine selon les infos de Sky Sports.