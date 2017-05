Mendy, De Gea, PSG : les 8 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Manchester City veut aussi Mendy

Bien parti pour s'offrir Bernardo Silva, Manchester City pourrait aussi enrôler Benjamin Mendy cet été. Un intérêt qui n'est pas nouveau, mais qui est confirmé par plusieurs médias anglais et français, dont le Telegraph et RMC. Selon la radio française, les Citizens proposent cinq ans de contrat au latéral gauche tricolore et 45 millions d'euros à l'AS Monaco. Manchester United, Liverpool, Chelsea et le FC Barcelone sont aussi intéressés, mais City tiendrait la corde. Guardiola serait même "optimiste", selon le journal anglais.

Notre avis : Après une saison vierge, Manchester City semble décidé à frapper très fort sur le marché. C'est bien parti.

Benjamin Mendy (AS Monaco)Getty Images

Finalement, Ghezzal devrait prolonger à l'OL

En fin de contrat en juin prochain à l'OL, Rachid Ghezzal semblait promis à un départ, faute d'accord avec ses dirigeants pour prolonger. Mais selon Le Progrès, qui confirme une information de Goal parue le week-end dernier, l'international algérien serait finalement d'accord avec son club formateur pour prolonger jusqu'en 2021.

Notre avis : Avec les possibles départs de Lacazette, Tolisso voire Valbuena, l'OL fait bien de prolonger Ghezzal.

Arnautovic et Clichy dans le viseur du PSG ?

Deux joueurs de Premier League sont annoncés dans le viseur du PSG ce vendredi. Selon le Sun, le club parisien a des vues sur l'attaquant autrichien de Stoke City, Marko Arnautovic (6 buts en Premier League cette saison). Également courtisé par l'AC Milan, ce dernier pourrait faire l'objet d'une offre de 17 millions d'euros, selon le tabloïd anglais. Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester City, le latéral gauche français Gaël Clichy plaît lui aussi au club parisien, selon le Daily Telegraph, qui rappelle que Maxwell va quitter Paris cet été.

Notre avis : Si le PSG cherche une doublure à Kurzawa, Clichy a l'avantage d'être expérimenté et gratuit. Si le PSG cherche un vrai concurrent à Kurzawa, Clichy n'est pas la piste la plus alléchante. Pour Arnautovic, difficile de trouver de la cohérence dans cette rumeur.

Gael ClichyGetty Images

Mourinho fixe ses conditions pour De Gea

Dans son édition du jour, Marca nous apprend que José Mourinho envisage un départ de David De Gea au Real Madrid, mais pas à n'importe quel prix. L'entraîneur portugais réclamerait ainsi 75 millions pour son gardien espagnol, ou 20 millions d'euros plus Alvaro Morata. Le deuxième scénario a toutefois peu de chances de se produire puisque, toujours selon Marca, le Real Madrid valorise son buteur à 70 millions (et non 50 comme Mourinho). De plus, la presse italienne annonce ces dernières heures que Morata se rapproche plutôt de l'AC Milan.

Notre avis : Si le deuxième scénario est improbable, le premier (une vente de De Gea au Real pour 75 millions) est tout à fait plausible.

Moussa Dembélé pisté par l'AC Milan

En plus de viser un buteur confirmé cet été, l'AC Milan souhaiterait aussi enrôler un jeune avant-centre prometteur, selon Sky Italia. C'est dans cette optique que les Rossoneri seraient entrés en contact avec le Celtic FC pour Moussa Dembélé. L'avant-centre français de 20 ans a inscrit 32 buts avec le club écossais cette saison, toutes compétitions confondues. L'hiver dernier, Chelsea avait tenté sa chance, en vain. Son nom a aussi été associé récemment à la Juventus Turin.

Notre avis : Dembélé jouera sans doute plus au Milan qu'à Chelsea ou à la Juventus. Et à son âge, le temps de jeu est tout ce qui doit compter.

Moussa DembéléAFP

Rooney a "beaucoup d'offres sur la table"

Se contenter du banc de Manchester United ou partir pour jouer plus, telle sera la décision à prendre cet été par Wayne Rooney (31 ans). "J'ai beaucoup d'offres sur la table, que ce soit en Angleterre ou à l'étranger, et je vais devoir bientôt me décider", a reconnu ce dernier en marge de la victoire de son équipe en Ligue Europa. Sous contrat jusqu'en 2019 avec les Red Devils, Rooney plaît notamment à son ancien club d'Everton ainsi qu'à plusieurs clubs chinois.

Notre avis : Il a toujours affirmé qu'Everton était sa seule destination possible en Angleterre en cas de départ de Manchester United. Par romantisme, on préfèrerait le voir retrouver les Toffees que filer en Chine.

Mangala a des touches en Italie

Après avoir publié une interview du joueur jeudi, L'Equipe donne la tendance du futur mercato d'Eliaquim Mangala ce vendredi. Le quotidien sportif français confirme ainsi que Guardiola ne compte pas sur lui pour la saison prochaine et qu'il y a peu de chance que Valence (où il était prêté cette saison) puisse lever son option d'achat. L'avenir du défenseur central français, qui privilégierait une formation jouant la Ligue des champions, pourrait s'écrire en Italie où il disposerait de plusieurs pistes (aucun nom de club n'est précisé).

Notre avis : Mangala était pisté par Naples l'été dernier. Pour espérer jouer le Mondial, il devra rejoindre un club de ce calibre et s'y imposer.

Neymar (à droite), l'attaquant du Barça, face à Eliaquim Mangala, le défenseur du FC Valence.AFP

Bosetti quitte Nice... direction la Suisse ?

Utilisé seulement à deux reprises cette saison par Lucien Favre, Alexy Bosetti (24 ans) quittera l'OGC Nice dans quelques jours, à l'expiration de son contrat. Sur le site des Aiglons, le champion du Monde U20 2013 a confirmé son départ et donné quelques indications pour la suite de sa carrière. "On discute avec des clubs. J'espère que ça se conclura le plus rapidement possible, afin de faire une bonne préparation. Je suis ouvert à tout", a confié l'attaquant français. En milieu de semaine, le joueur assurait à la Tribune de Genève qu'il était proche de rejoindre le Servette FC, en deuxième division suisse.