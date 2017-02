Mercato : Chelsea avance déjà ses pions pour s'offrir Bernardo Silva (AS Monaco)

La compétition est lancée et Chelsea tient la corde. Comme plusieurs grands d'Europe, le club londonien a fait part de son vif intérêt pour Bernardo Silva et serait même passé à l'action selon le Times. Le très sérieux quotidien britannique assure que les dirigeants des Blues sont entrés en contact avec leurs homologues monégasques pour s'offrir le talentueux portugais l'été prochain.

Bernardo Silva plait également à Manchester United, au Real Madrid et au FC Barcelone mais Chelsea semble avoir pris un premier avantage dans ce dossier. Solide leader de Premier League, le club londonien échafaude ses plans pour briller en Ligue des champions la saison prochaine et mise sur le Monégasque pour dynamiser son attaque.

80 millions minimum

S'il affiche une préférence pour le côté droit, Bernardo Silva peut également évoluer sur l'aile gauche et en meneur de jeu. Il pourrait ainsi former un joli quatuor avec Eden Hazard, Diego Costa et Pedro. Mais les dirigeants monégasques sont de redoutables négociateurs et réclament au moins 80 millions d'euros pour laisser filer leur pépite.

Blessé lors du dernier Euro remporté par sa sélection, l'international portugais de 22 ans brille depuis le début de saison avec l'AS Monaco. Il a marqué six buts en championnat dont le dernier de son équipe sur le terrain de Bastia vendredi (1-1). Il a également délivré cinq passes décisives. Mardi soir lors du huitième de finale aller de Ligue des champions sur le terrain de Manchester City, Bernardo Silva jouera aussi une partie de son avenir.