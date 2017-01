Mercato : L'Olympique de Marseille veut frapper fort et rêve de Dimitri Payet

L'Olympique de Marseille retrouve de sérieuses ambitions sur le marché des transferts. Pour leur premier mercato depuis la prise de pouvoir de Frank McCourt, les dirigeants phocéens veulent tout de suite frapper fort. Selon L'Equipe, ils rêvent tout haut de faire revenir Dimitri Payet au club. Le Réunionnais a évolué à l'OM entre 2013 et 2015 avant de rejoindre West Ham et n'est pas contre un transfert.

"Marseille a un projet qui me semble intéressant, avait déclaré Payet à SFR Sport au mois de décembre. Après, bien évidemment nous sommes dans l'attente des premiers faits des nouveaux propriétaires, mais tout le monde connait mon attachement à ce club". Les propos de l'international français ont germé dans l'esprit de la nouvelle direction marseillaise ces dernières semaines et ceux-ci s'activent pour tenter de réaliser une opération qui semble un peu folle même si le coach olympien Rudi Garcia a conservé de bons rapports avec le joueur après leur collaboration à Lille entre 2011 et 2013.

West Ham peut-il vraiment le lâcher ?

D'après L'Equipe, l'OM est même prêt à débourser 30 à 40 millions d'euros pour rapatrier son ancien joueur et fera l'effort pour lui offrir un salaire du niveau de celui qu'il touche à West Ham. Le club londonien a toutefois évidemment son mot à dire et ne semble pas enclin à céder son meilleur élément si facilement.

Les Hammers avaient recruté Dimitri Payet contre 15 millions d'euros à l'été 2015 mais, depuis, le joueur a fait ses preuves en Premier League et sa valeur est monté en flèche. De plus, la formation entraînée par Slaven Bilic souffre en championnat cette saison et ses supporters ne comprendraient pas qu'elle s'affaiblisse. Le président marseillais Jacques-Henri Eyraud fait face à son premier défi sur le marché des transferts et va devoir montrer de quoi il est capable.