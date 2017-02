MERCATO - Libre de tout contrat, Martín Cáceres pourrait rebondir à l'AC Milan

Il n'a plus joué depuis un an, jour pour jour, et une blessure au tendon d'Achille lors d'un match de Serie A face au Genoa. Pas retenu par la Juventus l'été dernier, le défenseur uruguayen Martín Cáceres (29 ans) est libre de s'engager avec n'importe quel club, malgré la fermeture du marché des transferts en Europe.

Annoncé cet hiver sur les tablettes de l'OM, puis de Trabzonspor, l'international uruguayen est finalement proche de l'AC Milan, pour qui il a réalisé une série de tests médicaux ce vendredi matin afin de déterminer sa capacité à rejouer au plus haut niveau après sa grave blessure de l'an dernier. Actuellement 7e de Serie A, l'AC Milan doit composer avec les blessures de nombreux défenseurs : Mattia De Sciglio, Davide Calabria et Luca Antonelli. Passé aussi par le Barça et Séville, Cáceres peut évoluer en défense centrale ou au poste de latéral droit.