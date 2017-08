Mercato : Ousmane Dembélé sur le point de filer au Barça... pour 150 millions d'euros !

Le feuilleton Ousmane Dembélé semble avoir trouvé son dénouement. Enfin. Après de longues semaines de négociations et de multiples tensions, le FC Barcelone et le Borussia Dortmund seraient enfin sur la même longueur d'ondes. L'Equipe annonce jeudi un accord entre les deux clubs sur la base d'une indemnité de 120 millions d'euros, et 30 millions d'euros de bonus éventuels, pour le transfert de l'attaquant français vers le club blaugrana. Une information confirmée par plusieurs médias catalans, notamment Mundo Deportivo et RAC-1.

Dembélé, parti au bras de fer avec le Borussia Dortmund où il ne s'entraîne plus depuis la semaine dernière, deviendrait ainsi le deuxième transfert le plus cher de l'histoire. Derrière Neymar, recruté par le PSG pour 222 millions d'euros au début du mois d'août. Et devant son compatriote Paul Pogba, passé de la Juventus Turin à Manchester United l'an dernier pour 105 millions d'euros. L'attaquant français de 20 ans arriverait à Barcelone justement pour remplacer la star brésilienne. Il compléterait le trio d'attaque barcelonais avec Lionel Messi et Luis Suarez, actuellement blessé.

L'ascension fulgurante de l'international tricolore, qui n'a pas été retenu par Didier Deschamps pour les matches face aux Pays-Bas et au Luxembourg, est donc sur le point de se poursuivre. Transféré par Rennes, son club formateur, au Borussia Dortmund l'été dernier pour une somme de 15 millions d'euros, Dembélé rejoindrait donc l'un des clubs les plus prestigieux au monde pour une somme dix fois supérieure. Une nouvelle folie dans ce mercato estivale. Mais ce n'est peut-être pas la dernière.