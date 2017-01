Mercato : Pour attirer Griezmann, Manchester United voudrait lui offrir le même salaire qu'à Pogba

United s'est lancé dans une nouvelle opération séduction des plus ambitieuses. Le club de Manchester aurait dans l'idée de recruter Antoine Griezmann l'été prochain. Et pour ce faire, le Sun affirme que des discussions ont eu lieu cette semaine entre les représentants du joueur et les Red Devils. Pour faire pencher la balance de leur côté, ces derniers voudraient proposer à la star de l'Atlético un salaire équivalent à celui de Paul Pogba. A savoir environ 255 000 euros par semaine.

Le tabloïd anglais avance également qu'un agent de tout premier plan a été mandaté par United pour faire aboutir la transaction. José Mourinho aurait dans l'idée que l'international tricolore est le chaînon manquant pour ramener l'institution mancunienne au sommet de l'Europe.

" Je suis heureux à l'Atlético "

Convaincre le meilleur joueur du dernier Euro représente a priori le seul réel obstacle pour les Red Devils dans l'optique du transfert. Car l'enveloppe mercato du club devrait lui permettre de payer la clause libératoire de Griezmann, qui s'élève à 100 millions d'euros. A fortiori s'il s'agit là de la cible numéro un cet été. Reste donc à savoir si l'attaquant français, qui est lié aux Colchoneros jusqu'en 2021, a envie de partir. Rien n'est moins sûr.

"On ne demande pas à des joueurs comme Cristiano, Messi ou Bale ce qu'il va leur arriver l'année prochaine, où ils seront ni où ils vont jouer, avait-il ainsi affirmé le 3 janvier dernier. Donc je n'aime pas non plus qu'on me le demande. Je suis heureux et je profite à l'Atletico, ne me posez plus de questions sur mon avenir." Voilà qui est clair.