Mercato - Seri : "Non, ce n'était pas mon dernier match avec Nice"

Jean-Michaël Seri est toujours un Aiglon. Et la défaite subie par Nice mardi face à Naples (0-2), synonyme d'élimination en barrage de la Ligue des champions, ne change rien à la situation. C'est l'Ivoirien qui le dit, malgré les rumeurs annonçant sa signature imminente au FC Barcelone. "Non, ce n'était pas mon dernier match avec Nice, je serai à Amiens samedi", a assuré Seri en zone mixte après la rencontre.

Selon la presse des deux côtés des Pyrénées, le transfert est quasiment bouclé et pourrait tourner autour de 40 millions d'euros. Milieu de poche à l'inlassable activité (1,68 m, 65 kg), Seri est proche du prototype de joueurs qui ont fait les beaux jours du club catalan sous l'ère Pep Guardiola (2008-2012) mais aussi de la sélection espagnole. Il a récemment été adoubé par son idole Xavi, qui a porté les couleurs du club blaugrana entre 1998 et 2015 et a estimé que Seri avait "l'ADN Barça".

Mais pour l'instant, rien n'est fait entre les Espagnols et l'Ivoirien. "Barcelone? Je n'en sais pas beaucoup, j'ai dit à tout le monde de me laisser me concentrer sur l'objectif, qui était aujourd'hui de se concentrer sur la Ligue des champions et, après, on verra si je pars ou je reste", a assuré Seri. A 26 ans, le milieu formé à l'ASEC Mimosas compte une quinzaine de sélections avec les Eléphants ivoiriens. Il est arrivé à Nice en 2015, après une pige de trois ans au Portugal (FC Porto et Paços Ferreira).