Mercato - Une offre de 100 millions d'euros refusée : Liverpool résiste au Barça pour Coutinho

C'est le revers de la médaille pour le Barça. Le juteux transfert de Neymar au PSG pour 222 millions d'euros lui a collé une pancarte dans le dos, celle d'un club qui a de gros moyens pour investir sur le marché des transferts. La tentation de faire grimper les prix dans les négociations avec les dirigeants barcelonais est trop importante dans un cas comme celui-là. Le Borussia Dortmund ne se prive pas d'en profiter en faisant monter les enchères sur Ousmane Dembélé. Et Liverpool adopte la même stratégie que le club allemand pour Philippe Coutinho.

Sky Sports annonçait mercredi soir que les Reds avaient refusé une deuxième offre barcelonaise pour leur stratège brésilien. Une proposition à trois chiffres : 100 millions d'euros, dont 15 millions d'euros de bonus. Une information confirmée jeudi matin du côté de la Catalogne par Mundo Deportivo. Les dirigeants barcelonais ont pourtant fait un effort après avoir formulé une première offre de 80 millions d'euros (dont 10 millions d'euros de bonus) pour Coutinho. Mais il en faudra plus pour faire plier Liverpool.

Les Reds n'ont pas besoin de vendre…

Liverpool n'est pas dans le besoin d'un point de vue financier. Encore moins avec l'entrée en vigueur des nouveaux droits TV en Angleterre qui lui donnent encore une marge supplémentaire de ce point de vue. Cela contribue à placer le club anglais en position de force sur ce dossier. Et Jürgen Klopp n'a pas manqué de la rappeler sur Sky. "Liverpool n'est pas un club qui vend ses joueurs, a prévenu l'entraîneur des Reds. C'est gravé dans le marbre. Quelle que soit l'offre, le montant n'a aucune importance."

Vidéo - "Si Mbappé, Dembélé et Coutinho signent, le Top 10 des transferts avoisinera un milliard d'euros" 01:44

… pas d'intérêt à vendre

Liverpool n'est pas vendeur, et encore moins pour Coutinho. Le Brésilien, certainement le meilleur joueur des Reds, a inscrit 13 buts et délivré 7 passes décisives pour apporter une large contribution à la 4e place obtenue par l'équipe de Jürgen Klopp la saison passée. Le club anglais n'a aucune intention de libérer une telle garantie sportive, et certainement pas à une semaine du barrage de Ligue des champions qui le verra affronter Hoffenheim. "On veut garder nos meilleurs joueurs et en faire venir d'autres, c'est ça notre plan", a lancé Klopp dans cette optique.

… et pas de pression du joueur pour vendre

Il se dit dans la presse britannique que le Barça inciterait Coutinho à demander son transfert pour faciliter la transaction. Une stratégie qui ne choquera personne en France, car elle a déjà été utilisée par les Catalans pour tenter d'arracher Thiago Silva, Marquinhos et plus récemment Marco Verratti au PSG. Sans succès. Coutinho n'a pas caché son intérêt pour un transfert au Barça. Il a aussi indiqué qu'il n'irait pas au bras de fer avec ses dirigeants pour forcer un départ. Ce n'est pas en jouant sur cette corde que Barcelone obtiendra gain de cause. Au contraire, il risque d'irriter Liverpool.

Les feux sont loin d'être au vert pour le Barça sur ce dossier. Le club catalan n'en demeure pas moins convaincu que Liverpool va finir par céder selon les informations de Mundo Deportivo. Peut-être même dès la semaine prochaine, en cas de bon résultat lors du match aller du barrage face à Hoffenheim. Ce n'est pas totalement impossible mais c'est peu crédible. Dans tous les cas, les dirigeants catalans vont devoir être très persuasifs. C’est-à-dire faire une offre irrésistible pour Coutinho. Et 100 millions d'euros, ce n'est pas irrésistible aux yeux de Liverpool.