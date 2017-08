Messi, Malcom, Kondogbia, PSG : les 21 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Du rififi entre Mbappé et Monaco ?

Le cas Kylian Mbappé attise les tensions à Monaco. L'Equipe avance ce lundi que l'attaquant français, dont le départ au PSG traîne en longueur, a été exclu de l'entraînement mardi dernier après un accrochage avec Andrea Raggi. Mis à la porte par Leonardo Jardim, Kylian Mbappé aurait refusé de quitter le terrain. Ce qui pourrait expliquer son absence du groupe monégasque vendredi à Metz.

Notre avis : Vivement que le mercato se termine pour Mbappé.

Le PSG garde un œil sur Schick

Auteur de 11 buts avec la Sampdoria la saison passée en Serie A, l'attaquant tchèque Patrik Schick est l'un des joueurs les plus courtisés du marché. Après avoir été proche de signer à la Juventus, qui l'a finalement recalé à la visite médicale, le gaucher de 21 ans a été annoncé en partance pour l'Inter Milan. Sky Italia fait le point sur le dossier et confirme que l'Inter est intéressée et a même les préférences du joueur. L'Inter aurait proposé à la Sampdoria un prêt avec option d'achat de 35 millions d'euros pouvant devenir obligatoire sous certaines conditions. Mais l'AS Roma serait aussi sur le coup et proposerait un prêt de deux ans avec option d'achat de 38 millions. Enfin, la chaîne italienne ajoute que le PSG aurait aussi un oeil sur le dossier, même si le club parisien n'aurait pas encore fait d'offre à ce jour.

Notre avis : Très bonne idée en doublure de Cavani. Recruter Schick permettrait aussi au PSG de garder des sous pour enrôler un numéro six.

Serie A 2016/17, Patrik Schick (Getty Images)Getty Images

Messi, il ne manque que la signature

Voilà qui devrait définitivement éteindre les rumeurs envoyant Lionel Messi à Manchester City. Le spécialiste du football espagnol pour Sky Sports, Guillem Balague, assure que si l'Argentin n'a pas réglé sa situation contractuelle, ce n'est qu'une affaire de temps. Messi va prolonger au FC Barcelone jusqu'en 2021 et s'est déjà entendu sur les conditions de son nouveau contrat, comme l'avait d'ailleurs déjà annoncé le club catalan le mois dernier. Dimanche soir, le secrétaire technique du Barça, Robert Fernandez, a lui aussi confirmé que l'accord entre Messi et le club catalan était "total". "Nous cherchons simplement le moment pour signer cette prolongation, rien de plus", a assuré le dirigeant barcelonais au micro de beIN Sports.

Notre avis : Messi va prolonger et finir sa carrière européenne au Barça.

Coutinho au Barça, ça se complique...

Samedi dernier, The Times assurait que le Barça avait fixé un ultimatum à Liverpool pour Coutinho. Une deadline fixée à dimanche soir et qui a donc expiré... sachant que les médias anglais révélaient dès vendredi dernier que Liverpool avait refusé récemment une offre barcelonaise de 130 millions, bonus compris, pour le Brésilien. En Catalogne, la radio RAC-1 semble plutôt pessimiste et explique que l'entourage de Coutinho juge un départ "impossible à l'heure d'aujourd'hui". Mais selon Sport, rien n'est encore perdu pour le Barça, qui fait toujours de la venue du métronome des Reds une priorité. Le quotidien catalan pense même que tout va s'accélérer après le barrage retour de mercredi entre les Reds et Hoffenheim. Il restera alors neuf jours aux Barcelonais pour boucler le dossier.

Notre avis : L'histoire est loin d'être terminée.

Vidéo - Plus que 10 jours de mercato, 10 dossiers ultra-chauds 01:03

Di Maria toujours dans le viseur

En même temps que la piste Coutinho se refroidit, celle menant à Angel Di Maria se réchauffe. Régulièrement évoqué depuis deux semaines, l'intérêt du Barça pour l'ailier du PSG est confirmé par la radio catalane RAC-1. Cette dernière apporte un élément nouveau : Paris serait disposé à écouter des offres pour son Argentin, recruté il y a deux ans à Manchester United pour 63 millions d'euros. Le Barça envisagerait de faire une offre d'environ 40 millions d'euros.

Notre avis : Toujours du mal à croire que les dirigeants du Barça, très contestés en ce moment par leurs socios, iront renflouer les caisses du PSG, surtout pour un ancien joueur du Real Madrid.

Dembélé tout proche du Barça ?

Si le boss du BVB a estimé ce week-end à moins de 50% la probabilité d'un transfert d'Ousmane Dembélé au Barça, en Catalogne, on a évidemment un tout autre avis. Mundo Deportivo a ainsi publié ce lundi un nouvel article intitulé "Dembélé, très proche du Barça". L'impression d'avoir déjà lu ça 10 fois depuis une semaine ? Oui, en même temps, il ne reste que quelques jours de mercato et le dénouement approche... Selon le quotidien barcelonais, un accord de principe existe entre les deux clubs à hauteur de 100 millions d'euros et les négociations tournent actuellement sur le montant des bonus, estimés à 30 millions d'euros. "Les positions se sont rapprochées ces dernières heures", ajoute le quotidien catalan.

Notre avis : Dembélé fait le forcing pour rejoindre Barcelone, on voit Dortmund finir par céder... contre un énorme chèque.

Vidéo - Le Barça ne lâche pas Dembélé et Coutinho 01:04

Dortmund s'attaque à Malcom

Le 12 août dernier, Malcom confiait en zone mixte qu'il allait rester chez les Girondins cette saison. "Je crois que c’est réglé. Malcom était un peu perturbé en début de semaine, mais nous avons eu une discussion, et, sans trahir de secret, il sait le risque de partir trop tôt dans un gros club. Il sera mieux armé dans un an", a ajouté, confiant, Jocelyn Gourvennec après le doublé de son ailier brésilien à Lyon. Mais alors qu'il reste encore 10 jours de mercato, FootMercato révèle que le Borussia Dortmund s'intéresse aussi au Brésilien et serait en mesure de répondre aux attentes girondines sur le plan économique. Un dossier qui pourrait s'accélérer du côté de Dortmund en cas de vente d'Ousmane Dembélé.

Notre avis : Une piste bien plus séduisante que celle menant à Cornet. Mais Dortmund devra se montrer très généreux pour faire craquer Bordeaux.

Rolan à La Corogne, via San Lorenzo ?

En fin de contrat en juin 2018 à Bordeaux, où il ne souhaite pas prolonger, Diego Rolan a de grandes chances d'être transféré d'ici le 31 août, mais n'a toujours pas trouvé preneur. Selon Sud-Ouest, l'attaquant uruguayen pourrait être vendu à La Corogne puis être prêté dans la foulée à San Lorenzo, en Argentine. Le club galicien souhaite le recruter, mais a déjà atteint son quota de joueurs extracommunautaires, d'où l'idée de l'achat puis du prêt.

Notre avis : Gourvennec doit commencer à trouver le temps long.

La joie de Diego Rolan après son but spectaculaire face à MontpellierAFP

Sergi Roberto veut rester au Barça

"Je reste à Barcelone : Je suis heureux, je veux être important ici." En zone mixte, Sergi Roberto s'est montré on ne peut plus clair dimanche soir après son but face au Betis Séville. Le milieu polyvalent du club catalan n'a aucune intention de s'en aller, ce alors qu'il était annoncé suivi par plusieurs grands clubs ces dernières semaines, notamment en raison de sa clause libératoire fixée à 40 millions d'euros.

Notre avis : Si Valverde l'a titularisé au Bernabéu en Supercoupe puis face au Betis, c'est qu'il compte sur lui. On le voit rester.

Kondogbia rebondit à Valence

C'était attendu, c'est officiel, le milieu de terrain français Geoffrey Kondogbia (24 ans) quitte l'Inter Milan et retourne en Liga. L'ancien joueur de Monaco et de Séville a été prêté avec option d'achat à Valence. Une option d'achat estimée à 25 millions d'euros.

Notre avis : Après deux saisons difficiles en Italie, Kondogbia a bien fait de changer d'air pour se relancer.

La Juventus toujours sur Strootman

Tuttosport fait de Kevin Strootman sa Une ce lundi. Le milieu de terrain néerlandais de l'AS Roma est toujours dans le viseur de la Juventus, ce malgré l'arrivée de Blaise Matuidi vendredi dernier. Le quotidien italien évoque une possible transaction entre les deux clubs, Juan Cuadrado pouvant être inclus dans l'affaire et être l'élément décisif du transfert pour convaincre les dirigeants de la Roma. La Juve songerait également à André Gomes (Barça) comme plan B.

Notre avis : On voit plus le Barça vendre Gomes que la Roma se séparer de Strootman.

Beauvue pourrait quitter le Celta Vigo

Dix-huit mois après son départ de l'OL pour le Celta Vigo, où il ne s'est jamais vraiment imposé (la faute notamment à une vilaine blessure), Claudio Beauvue pourrait changer d'air cet été. Selon AS, Leganés (Liga) souhaite se le faire prêter et l'attaquant français est intéressé. Mais pour le moment, le Celta Vigo privilégie un transfert, et si possible à l'étranger.

Notre avis : En voilà un joueur en manque de temps de jeu à relancer en Ligue 1.

Claudio Beauvue (Celta Vigo) contre le Séville FC en Liga le 7 février 2016AFP

De Préville se rapproche de Rennes

Jugé trop cher par Bordeaux, Nicolas de Préville se dirige vers le Stade Rennais. Selon Canal+, le club breton a fait céder le LOSC avec une offre de 10 millions d'euros pour celui qui a inscrit 15 buts la saison passée en Ligue 1. Si Marcelo Bielsa l'a fait jouer en ce début de saison, il se dit que l'Argentin cherche un autre profil d'attaquant.

Notre avis : Après avoir déboursé 17 millions sur Sarr, Rennes prouve qu'il n'a plus peur de sortir le chéquier pour se renforcer.

Lille rêve de Batshuayi

Et si Michy Batshuayi retrouvait Marcelo Bielsa à Lille ? Selon France Football, les Dogues visent le buteur belge de Chelsea, passé par l'OM. Plus surprenant, l'hebdomadaire français assure que Lille serait prêt à mettre 40 millions d'euros sur la table.

Notre avis : On ne croit pas une seconde le LOSC capable de débourser autant. Peu de chance de toute façon que Chelsea se sépare de Batshuayi sachant qu'il est la seule alternative à Morata pour le moment.

Michy Batshuayi (Chelsea)Getty Images

Bouna Sarr ouvre la porte à un départ

Titularisé au poste de latéral droit face à Angers dimanche, lui le milieu offensif de formation, Bouna Sarr a été très bon. Mais l'ancien Messin n'est qu'une doublure par défaut de Sakai à ce poste et pourrait partir d'ici le 31 août, comme il l'a confié en zone mixte : "Ecoutez, je réfléchis à tout, je suis là pour avoir du temps de jeu, j'arrive à un âge où il faut que j'enchaîne les matches. Il reste une dizaine de jours. On va faire le point avec le coach, avec le club aussi, on verra comment ça va se passer. Je me pose encore des questions, je n'ai pas envie de passer encore une saison sur le banc, je ne sais pas si je suis prêt à l'accepter."

Notre avis : S'il a l'ambition de jouer régulièrement, un départ de l'OM semble inéluctable.

Oxlade-Chamberlain vers un nouveau bail à Arsenal...

Le Daily Star avance qu'Arsenal a proposé un nouveau bail plutôt lucratif à Alex Oxlade-Chamberlain. L'Anglais ne dispose plus que d'un an de contrat chez les Gunners, mais a reçu une offre pour quatre saisons supplémentaires avec un salaire de près de 136 000 euros par semaine. Les dirigeants du club londonien seraient confiants quant à la décision de leur joueur, convoité notamment par Chelsea et Liverpool.

Notre avis : Un joueur précieux pour Wenger, qui devrait prolonger.

... qui prête Jenkinson et Bramall

A défaut de se montrer très actifs dans le sens des arrivées, les Gunners dégraissent. Arsenal s'est en effet séparé ce lundi de son latéral droit Carl Jenkinson ainsi que de son latéral gauche Cohen Bramall (recruté en D7 l'hiver dernier). Les deux jeunes hommes ont été prêtés pour une saison à Birmingham City, actuel 15e de Championship.

Notre avis : Deux renforts intéressants pour le club d'Harry Redknapp.

Burnley s'offre un serial-buteur et un record

Les Clarets ont officialisé ce lundi la signature pour quatre ans de Chris Wood (25 ans, 1m91), redoutable avant-centre néo-zélandais de Leeds. Ce dernier a terminé meilleur buteur de Championship la saison passée avec 27 réalisations et est devenu le plus gros transfert de l'histoire de Burnley (dans le sens des arrivées). La presse anglaise parle d'une indemnité de 16,4 millions d'euros.

Notre avis : Un physique de déménageur et de belles stats, mais Wood devra batailler pour déloger Sam Vokes, qui a le même profil que lui et a inscrit un doublé lors de la première journée face à Chelsea.

Brighton va recruter un buteur ghanéen

Après avoir officialisé l'arrivée de José Izquierdo, pour un montant record estimé à 15 millions d'euros, Brighton a annoncé le recrutement à venir du prometteur buteur ghanéen de 21 ans, Raphael Dwamena. Débarqué au FC Zürich l'hiver dernier, ce dernier a inscrit 17 buts avec le club suisse et a découvert cet été les joies de l'équipe nationale. En trois sélections, Raphael Dwamena a déjà inscrit deux buts. Son transfert à Brighton ne dépend plus que de l'obtention de son permis de travail.

Notre avis : Une belle pioche pour le promu en Premier League.

Le frère adoptif de Mbappé file en Turquie

Vous souvenez-vous de Jirès Kembo-Ekoko (29 ans), l'ancien attaquant rennais ? Après cinq années passées entre les Emirats arabes unis et le Qatar, le frère adoptif de Kylian Mbappé va être transféré à Bursaspor, le club turc désormais entraîné par un certain Paul Le Guen. Il a passé ce matin sa visite médicale et devrait signer rapidement son contrat.

Notre avis : Il va retrouver des stades pleins et un championnat très en vogue.

David Kiki transféré à Brest

En Ligue 2, le Stade Brestois 29 a trouvé un accord avec les Chamois Niortais pour la venue de son latéral gauche David Kiki (23 ans). Titulaire à Niort, l'international béninois a signé trois ans à Brest.