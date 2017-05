Monaco : L'entourage de Bakayoko dément la rumeur "sans fondement" l'envoyant au PSG

La "rumeur" d'une rencontre entre le milieu de terrain international de Monaco Tiémoué Bakayoko et le PSG est "totalement fausse", a affirmé mardi à l'AFP son frère et conseiller, Abdoulaye Bakayoko.

Des "rumeurs diverses circulent sur l'avenir de Tiémoué Bakayoko" dans les médias français, certains assurant "que Tiémoué a rencontré des dirigeants parisiens pour discuter d'un transfert", a-t-il dit, mais "cette affirmation est totalement fausse et sans aucun fondement", a ajouté le conseiller.

Incompréhension quant au timing de cette rumeur

Abdoulaye Bakayoko a également fait part de son "incompréhension" que cette rumeur sorte contre la Juventus Turin, match aller mercredi (20h45) à Monaco.

Bakayoko "a une chance de peut-être disputer une finale de Ligue des Champions, ce n'est plus arrivé à un club français depuis treize ans", a rappelé le conseiller. "Je ne comprends pas quel est l'intérêt de publier une chose aussi fausse et farfelue dans ce contexte? Si un (média) turinois l'avait fait j'aurais probablement été un peu plus compréhensif", a-t-il expliqué.

Kylian Mbappé, Tiemoué BakayokoEurosport

C'est le "jeu médiatique traditionnel à l'approche du mercato", a commenté le frère du milieu monégasque, mais les circonstances "me font sortir de mon silence (...) Tiémoué est en train de vivre une saison incroyable avec l'AS Monaco (...) rien d'autre ne le préoccupe".

Tiémoué Bakayoko, 22 ans, est arrivé en 2014 à Monaco. Il a connu sa première sélection en équipe de France en mars et a notamment marqué le but décisif pour la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions contre Manchester City.