Monaco va-t-il lâcher Mbappé ? Le Barça prêt à écarter Seri ? On en parle dans Mercredi Mercato

Plus qu'une semaine et tout s'accélère. Marseille cherche un attaquant, Mbappé veut rejoindre le PSG, le Barça doit se reconstruire... Mercredi Mercato fera le tour de l'actualité du mercato à 13h sur notre page Facebook et notre journaliste, Martin Mosnier, répondra à toutes vos questions. Voici le menu du jour :

Mbappé au PSG, une semaine pour tout boucler

Dembélé, Seri, Di Maria : Le Barça dans l'urgence