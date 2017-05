Monaco - Vasilyev : "Mbappé n'a pas de prix, pas même 100 millions d'euros"

Au lendemain du titre, la construction de l'effectif monégasque pour l’an prochain a déjà démarré. Dans une interview accordée à la chaîne CNN, le vice-président du club de la principauté Vadim Vasilyev s'est étendu sur la stratégie de l'ASM cet été. Et il s'est montré on ne peut plus clair quant au futur de son joyau Kylian Mbappé. Pour le dirigeant, conserver l'attaquant de 18 ans est "la priorité."

"Il est très heureux à Monaco, la Coupe du monde est dans un an… Tous les ingrédients sont réunis pour qu'il reste, a assuré Vadim Vasilyev. On va s'asseoir avec le joueur et sa famille dans les prochains jours pour parler de son futur."

Egalement interrogé par SFR Sport, le vice-président du club du Rocher ne laisse pas de place au doute : "Kylian Mbappé n'a pas de prix, pas même 100 millions d'euros." "Il n'y a pas de montant trop important qui nous forcerait à lâcher Mbappé cet été", affirme-t-il également à CNN.

"Pas besoin de vendre"

Le dirigeant russe a expliqué dans le détail la position actuelle de Monaco sur le marché des transferts après plusieurs saisons d'achat-revente de joueurs à haut potentiel comme Mbappé. Le paradigme a changé du côté de la Turbie.

Kylian Mbappé (Monaco) en Ligue des championsPanoramic

"Cela fait partie de notre modèle que certains joueurs partent pour équilibrer notre budget. Mais nous sommes bien plus forts financièrement qu'il y a quelques années."

" Cela sera plus facile pour nous de conserver nos meilleurs joueurs. "

"Avec tous ces jeunes joueurs, on sait que leur valeur ne baissera pas car ils sont tellement talentueux et ambitieux… Donc on n'a absolument pas besoin de vendre."

Mbappé, Martial bis ?

Des déclarations rassurantes sur les ambitions de l'AS Monaco la saison prochaine après le titre de champion de France et la demi-finale de Ligue des champions obtenues cette année. Vasilyev a toutefois précisé que la porte serait ouverte en cas de volonté de départ du jeune international français, auteur de 15 buts en Ligue 1 (26 toutes compétitions confondues) pour sa première saison pleine.

Ces propos doivent tout de même être pris avec du recul. Car si Vadim Vasilyev a évoqué la situation de l'ASM il y a deux ans, c'est en référence au transfert d'Anthony Martial à Manchester United après une explosion du joueur quasi similaire à celle de Mbappé. A l'origine pas vendeur, Monaco avait finalement cédé son joueur face au chèque de 80 millions d'euros (50 + 30 de bonus) mis sur la table par les Red Devils. Reste désormais à savoir si les temps ont bien changé dans la Principauté.