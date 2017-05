Morata, Mahrez, Nice : les 6 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Un club chinois offre 35 millions par an à Morata

Toujours plus loin dans la démesure. Un club chinois aurait proposé cette semaine à Alvaro Morata un contrat de 5 ans, à raison d'un salaire annuel de 35 millions d'euros. Une information du quotidien madrilène Marca, qui ajoute que le buteur espagnol n'a pas l'intention d'accepter cette offre, mais pourrait par contre bien quitter le Real Madrid cet été en raison de son statut de doublure de Karim Benzema. Dans ce cas, la Premier League est toujours présentée comme sa destination la plus crédible.

Notre avis : Aucune chance que Morata signe cet été en Chine. Le voir rejoindre Chelsea ou Manchester United est par contre très crédible.

Ricardo Rodriguez d'accord avec... l'AC Milan

Dans le viseur du PSG et de l'Inter Milan, Ricardo Rodriguez pourrait signer... à l'AC Milan. Selon Sky Italia et son célèbre journaliste Gianluca Di Marzio, les agents du latéral gauche suisse de Wolfsburg ont trouvé un accord avec le club lombard, qui doit désormais négocier avec son homologue allemand. Âgé de 24 ans, Rodriguez est sous contrat jusqu'en 2019 avec les Loups, avec une clause libératoire fixée à 22,5 millions d'euros.

Notre avis : Il ne réalise pas la meilleure saison de sa carrière (à l'image de son club), mais serait assurément une recrue de choix pour l'AC Milan.

Mahrez, l'appel de Londres ?

Comme le Guardian la semaine passée, le Telegraph confirme ce mardi que Riyad Mahrez souhaite quitter Leicester City en fin de saison. Alors qu'il a été associé au Barça et plus récemment à l'OM, l'international algérien donnerait sa priorité à la Premier League à en croire le média anglais, qui cite Tottenham, Arsenal voire Chelsea comme les clubs les plus à même de l'accueillir. Les Foxes devraient eux réclamer au moins 35 millions d'euros pour leur ailier, sous contrat jusqu'en 2020 et auteur de 10 buts cette saison, toutes compétitions confondues.

Notre avis : Voir Mahrez rejoindre un autre club anglais est beaucoup plus crédible que l'imaginer signer à l'OM, qui dispose par ailleurs d'un joueur très en forme à son poste en la personne de Thauvin.

MahrezImago

4 joueurs sur le départ à Nice

Auteur d'une magnifique saison, l'OGC Nice s'apprête à vivre un été agité. Dans son édition du jour, Nice-Matin nous apprend ainsi que Mario Balotelli ne devrait pas rester au Gym, lui qui est en fin de contrat au 30 juin et a été associé ces derniers jours à Galatasaray puis Las Palmas. Prêté par le Dynamo Kiev, Younès Belhanda a également peu de chances d'être toujours là l'an prochain, Nice n'étant pas disposé à lever son option d'achat de 9 millions d'euros. Paul Baysse a lui déjà fait savoir qu'il allait partir en fin de saison, faute d'accord pour prolonger, tandis que Ricardo Pereira va retourner à Porto, qui compte sur lui pour la saison prochaine. En Allemagne, on annonce aussi Lucien Favre dans le viseur du Borussia Dortmund.

Dans le sens des arrivées, plusieurs pistes sont étudiées par l'OGC Nice à en croire Nice-Matin. Outre l'éternelle rumeur d'un retour d'Hatem Ben Arfa (PSG), plusieurs autres noms sont cités : Ryad Boudebouz (MHSC), Carlos Eduardo (Al Hilal), Allan Saint-Maximin (Monaco/Bastia), Benjamin Bourigeaud (RC Lens) ou encore Ismaïla Sarr (FC Metz).

Notre avis : Ces quatre départs feront du mal à l'OGC Nice, mais le club azuréen a prouvé l'été dernier que sa cellule de recrutement était performante.

Un jeune Français file en Bundesliga

L'Equipe en parlait le mois dernier, c'est désormais officiel, le jeune milieu français de Nancy, Mickaël Cuisance (17 ans), rejoint le Borussia Mönchengladbach. L'international U18 s'est engagé jusqu'en 2022 avec le club allemand, qui avait déjà recruté l'été dernier le jeune défenseur du PSG, Mamadou Doucouré. Cuisance n'a pas joué le moindre match en équipe première de l'ASNL.

Notre avis : Toujours risqué pour un jeune joueur de partir à l'étranger sans n'avoir rien prouvé dans son club formateur. Certains ont quand même réussi de belles carrières ensuite. A lui d'écrire son histoire.

Weidenfeller prolonge au Borussia Dortmund

Doublure de Bürki depuis deux saisons, Roman Weidenfeller (36 ans) a prolongé d'un an son contrat avec le Borussia Dortmund, qui expirait au 30 juin. Au club depuis 2002, le gardien allemand a disputé 11 matches toutes compétitions confondues cette saison.