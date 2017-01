Morgan Schneiderlin s'engage à Everton pour quatre ans et demi et 23 millions d'euros

C'est la fin d'un faux suspense. Attendu depuis plusieurs jours, le transfert de Morgan Schneiderlin est désormais officiel. Le milieu de terrain français quitte donc Manchester United pour rejoindre Everton avec qui il s'est engagé jusqu'en juin 2021. Les Toffees ont cassé la tirelire en déboursant près de 23 millions d'euros, pouvant atteindre 27 en fonction de certains bonus.

"Je suis ravi de rejoindre Everton. Je connais l'histoire, la tradition et la passion du football dans ce club et je suis impatient de laisser mon empreinte ici" a expliqué l'international français dans un court extrait vidéo. Après Strasbourg, Southampton et Manchester United, le Français va donc connaître son quatrième club en carrière. Débarqué chez les Red Devils en 2015, Schneiderlin n'a jamais réellement réussi à devenir titulaire à part entière et a subi de plein fouet l'arrivée de José Mourinho l'été dernier, le poussant vers la sortie. Considéré à juste titre comme l'un des meilleurs récupérateurs du Royaume ces dernières années, le Frenchie va pouvoir retrouver un temps de jeu plus en rapport avec son expérience internationale (15 sélections).

Everton, de son côté, n'a pas lésiné sur les moyens. En offrant 23 millions d'euros (27,5 avec bonus) à Manchester, les Toffees ont voulu démontrer toute leur ambitions sur le marché des transferts. 7e de Premier League, les Toffees devront cependant cravacher pour rattraper ... Manchester United qui pointe à neuf unités. Et Schneiderlin ne sera pas de trop.