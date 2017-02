Mounier, Ayew, Adebayor : les derniers mouvements du mercato hivernal

Adebayor file en Turquie

Emmanuel Adebayor s'est engagé mardi avec l'Istanbul Basaksehir. L'attaquant togolais de 32 ans, sans club depuis cet été, a signé pour un an et demi avec le deuxième du championnat de Turquie.

Notre avis : un brin usé physiquement et en manque de compétition, Adebayor pouvait difficilement obtenir un meilleur défi sportif.

N'Zonzi prolonge à Séville

Pisté par de nombreux clubs cet hiver, Steven N'Zonzi va bien rester à Séville les six prochains mois. Pour cause, le milieu français a prolongé son contrat d'une saison et est désormais lié jusqu'en 2020 avec les Andalous.

Notre avis : c'est une issue logique eu égard aux enjeux de Séville cette saison, mais le sujet pourrait rapidement être remis sur le tapis.

Obbadi à Nice, c'est officiel

Attendue depuis plusieurs jours, la venue à Nice de Mounir Obbadi a été officialisée mardi. Le club niçois n'a pas communiqué la durée de l'engagement de l'international marocain, qui était libre depuis la rupture de son contrat avec le Losc.

Notre avis : un bon coup à moindre frais pour un club qui devra peut-être étoffer son effectif ces prochains mois.

Nantes, le grand mouvement

Le dernier jour du mercato a permis au FC Nantes de recruter un défenseur expérimenté en la personne de Thomas Heurtaux. L'ancien Caennais, à l'Udinese depuis 2012, a été prêté jusqu'à la fin de la saison par le club du Frioul. Par ailleurs, le FC Nantes a officialisé les signatures de l'attaquant burkinabé Préjuce Nakoulma (29 ans), libre de tout contrat, et du milieu portugais de Porto, Sergio Oliveira (24 ans). Fernando Aristeguieta a lui filé au CD National, avant-dernier de la D1 portugaise.

Notre avis : si le retour en Ligue 1 d'Heurtaux ressemble à un bon coup, pour le reste, on attend de voir...

Leverkusen s'offre Bailey

Elu meilleur jeune du championnat belge la saison dernière, Leon Bailey a quitté Genk mardi. L'ailier jamaïcain de 19 ans a signé jusqu'en 2022 avec le Bayer Leverkusen, dont il portera le numéro 9.

Notre avis : le Bayer a notamment réussi à devancer la concurrence de l'OL sur ce dossier.

Pato rejoint lui aussi la Chine

Alexandre Pato s'est officiellement engagé avec le club chinois de Tianjin Quanjian. Le Brésilien, qui a rejoint le Belge Axel Witsel, aurait permis à Villarreal de récupérer quelques 18 millions d'euros. Son salaire annuel est estimé à 10 millions d'euros.

Notre avis : une affaire de gros sous.

Hull City s'offre Ranocchia et N'Diaye

Les Tigers viennent d'enregistrer l'arrivée du défenseur italien Andrea Ranocchia en prêt jusqu'à la fin de la saison. Le joueur de 28 ans n'a disputé que 5 matches de Serie A cette saison avec l'Inter Milan. Dans la soirée, l'actuel dernier de Premier League a également annoncé le recrutement d'Alfred N'Diaye, milieu défensif prêté jusqu'à la fin de la saison par Villarreal.

Notre avis : ces renforts ne peuvent pas faire de mal aux hommes de Marco Silva.

Touzghar file à Sochaux

C'est officiel, Yoann Touzghar quitte Auxerre pour rejoindre le FC Sochaux où il s'est engagé pour un an et demi. L'attaquant de 30 ans, international tunisien, a disputé 12 matches de Ligue 2 et marqué 3 buts avec l'AJA cette saison.

Notre avis : bon choix pour Touzghar, qui jouera la montée à Sochaux au lieu de jouer le maintien à Auxerre.

Obertan à Wigan

Après avoir résilié son contrat avec l'Anzhi Mackachkala, l'attaquant français Gabriel Obertan (27 ans) rebondit à Wigan. Les Latics pointent à la 21e place (sur 24) en deuxième division anglaise.

Notre avis : Obertan rejoint une ambiance de football qu'il connaît bien après des passages à Manchester et Newcastle.

Cissokho est bien Angevin

Issa Cissokho s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec le SCO. L'ancien Nantais a été prêté jusqu'à la fin de la saison par le Genoa.

Notre avis : une bonne affaire pour les trois parties.

Monaco prête Lacina Traoré et Elderson Echiejile à Gijon

Prêté en début de saison au CSKA Moscou par Monaco, l'attaquant ivoirien Lacina Traoré (26 ans) file de nouveau en prêt, cette fois-ci au Sporting Gijon. Même raisonnement pour Elderson Echiejile, prêté en première partie de saison au Standard de Liège et désormais pensionnaire du club de Liga jusqu'au terme de l'exercice.

Notre avis : comme Jean, prêté à Toulouse, Traoré n'aurait pas eu de temps de jeu à Monaco derrière Falcao, Germain, Carrillo et Mbappé. Le constat vaut aussi pour Echiejile en défense.

Ba à Besiktats

Comme attendu, Demba Ba est prêté par le Shanghai Shenhua au Besiktas jusqu'à la fin de la saison. L'attaquant sénégalais de 31 ans, ancien de Chelsea, avait déjà joué pour le club turc en 2014-2015 avant de rejoindre la Chine.

Notre avis : Ba a encore beaucoup à donner.

Sainsbury à l’Inter

Les Nerazzurri accueillent l'Australien Trent Sainsbury en prêt jusqu'à la fin de la saison. Le défenseur de 25 ans appartient au club chinois du Jiangsu Suning.

Notre avis : Après le départ de Rannochia, il fallait se renforcer derrière pour l’Inter.

Ivanovic quitte Chelsea pour la Russie

Branislav Ivanovic, âgé de 32 ans, s’est s'engagé pour deux ans et demi plus une saison supplémentaire en option avec le Zenit Saint-Petersbourg. A 32 ans, il n’était devenu qu’une doublure dans le Chelsea de Conte.

Notre avis : Un joli coup pour le club russe.

Mounier à Bergame

Après son escapade remarquée du côté de Saint-Etienne, Anthony Mounier est de retour en Serie A. Il est désormais officiellement prêté à l'Atalanta Bergame par l'ASSE.

Notre avis : Un moindre mal après son transfert chaotique à Saint-Etienne.

Adama Traoré à Rio Ave

L'AS Monaco prête son milieu de terrain Adama Traoré au club portugais de Rio Ave sans option d'achat. Le joueur de 21 ans a disputé 5 matches de L1 avec l'ASM cette saison et marqué 2 buts.

Notre avis : Au Portugal, Traoré pourra davantage s’exprimer.

Lucas Silva à Cruzeiro

Prêté à l'OM en 2015-2016, Lucas Silva quitte le Real Madrid et retourne dans son ancien club de Cruzeiro au Brésil. Il y est prêté 18 mois.

Notre avis : Logique tant Silva n’a pas le niveau pour le Real.

Rennes perd Habibou et Brûls

Peu utilisé à Rennes, Habib Habibou rebondit au RC Lens en Ligue 2, où il a signé pour deux saisons. Dans le même temps, Christian Brüls, jamais utilisé par Christian Gourcuff cette saison, a signé à la KAS Eupen (13e du championnat belge).

Notre avis : Une opération dégraissage logique.

Mavinga au Canada

Le latéral gauche franco-congolais Chris Mavinga file en MLS au Toronto FC. Il était libre depuis la fin de son contrat au Rubin Kazan l'été dernier.

Notre avis : Une trajectoire de carrière qui laisse songeur…

Jovanovic à Bordeaux

Le défenseur central serbe du Zenit Vukasin Jovanovic (20 ans) est prêté jusqu'en fin de saison à Bordeaux.

Notre avis : Pour remplacer Sertic on demande à voir.

Ighalo en Chine

L'attaquant nigérian Odion Ighalo (27 ans) a quitté Watford et la Premier League pour signer en Chine au Changchun Yatai. Son transfert est estimé à 23 millions d'euros.

Notre avis : Un choix surprenant pour un joueur qui pouvait apporter beaucoup à une équipe de Premier League.

Jorginho à l’ASSE

Le milieu offensif portugais Jorginho (FC Arouca) a été prêté avec option d'achat à l'ASSE. Âgé de 21 ans, il a inscrit 5 buts cette saison en championnat portugais.

Notre avis : Un pari alléchant sur le papier.

Valence accueille Orellana

En conflit avec le Celta Vigo, l'ailier chilien Fabian Orellana est prêté avec option d'achat au FC Valence.

Notre avis : Valence avait besoin de renfort. Pas sûr que cela soit suffisant.

Jordan Ayew signe à Swansea

Jordan Ayew a quitté Aston Villa, direction Swansea où il s'est engagé pour trois ans et demi.

Notre avis : Une belle promotion pour le Ghanéen.

Amalfitano n'est plus Lillois

Morgan Amalfitano n'est plus un joueur du Losc après avoir résilié son contrat mardi soir.

Notre avis : Amalfitano doit se relancer.

