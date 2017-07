Neymar, Coutinho, Mahrez : les 19 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Le PSG pourrait officialiser Neymar d'ici mercredi

Comme évoqué lundi matin par l'Equipe et Le Parisien, Neymar pourrait passer par le Qatar une fois son périple chinois terminé. Le journal qatari Al-Watan avance en effet que la star brésilienne est attendue à Doha mardi pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec le PSG. Sur place, il devrait être accueilli par Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. En France, Europe 1 a révélé que le PSG avait obtenu l'autorisation de la préfecture de police de Paris pour présenter Neymar en ville, à une date et dans un lieu encore à définir. RMC a de son côté confirmé l'imminence du transfert et parle même d'une possible officialisation mercredi.

Notre avis : Ce qui semblait encore un fantasme il y a deux semaines n'a jamais semblé aussi proche de se concrétiser.

Klopp répète que Coutinho n'est pas à vendre

En Catalogne, la presse sportive a fait le deuil de Neymar et se focalise maintenant sur son successeur. D'après le quotidien Sport, qui révèle que Neymar a tenté de le convaincre de signer au PSG, le transfert de Coutinho au Barça est "presque certain". Le club catalan pourrait proposer aux alentours de 85 millions d'euros selon cette source. Jürgen Klopp a lui répété ce lundi en conférence de presse que Coutinho n'était pas à vendre : "Il n'est pas à vendre. Il n'y a aucune interprétation à faire et rien de nouveau."

Notre avis : Le Barça a malgré tout ses chances dans le dossier Coutinho, mais devra proposer bien plus que 85 millions pour satisfaire Liverpool.

Vidéo - Coutinho, la vraie bonne idée du PSG et du Barça 01:00

Mbappé et Dembélé toujours associés au Barça

Du côté de Mundo Deportivo, on assure ce lundi que le dossier Coutinho est indépendant de celui de Neymar et qu'en plus du milieu offensif brésilien de Liverpool, un ailier gauche pourrait également débarquer en Catalogne. Les pistes Kylian Mbappé (Monaco) et Ousmane Dembélé (Dortmund), déjà évoquées cet été, seraient toujours d'actualité. Deux joueurs du PSG seraient également sur les tablettes de Barcelone : Angel Di Maria et Julian Draxler.

Notre avis : Si le Barça réussit déjà à faire Coutinho, ce serait bien. Surtout qu'il peut aussi bien jouer au milieu que sur l'aile gauche.

Matuidi rêve toujours de Premier League

Convoité de longue date par la Juventus Turin, Blaise Matuidi est toujours dans le flou quant à son avenir au Paris Saint-Germain. D'après Le Parisien, le milieu de terrain pourrait attendre quelques pistes en provenance d'Angleterre pour se décider, alors qu'il ne possède plus qu'une année de contrat au PSG. Une rencontre est prévue cette semaine entre son agent Mino Raiola et Antero Henrique, le directeur sportif parisien.

Notre avis : Manchester United, où son agent Mino Raiola a ses entrées, était une piste crédible. Mais Mourinho vient de recruter Matic...

Blaise Matuidi sous le maillot du PSG lors de la saison 2016/2017.Getty Images

L'AC Milan penserait à Ibrahimovic

Depuis qu'il a quitté Milan en 2012 pour rejoindre le PSG, Zlatan Ibrahimovic est régulièrement annoncé dans le viseur du club lombard. C'est encore le cas ce lundi dans les colonnes de Tuttosport. Alors que la tendance voudrait qu'Ibra retourne à Manchester United une fois remis de sa blessure, le quotidien sportif turinois assure que l'AC Milan pense à lui en attaque en cas d'échec dans des dossiers plus onéreux tels que ceux menant à Aubameyang, Diego Costa ou Belotti.

Notre avis : Une rumeur à laquelle on ne croit pas trop, surtout après les négociations agitées entre Mino Raiola et les dirigeants milanais dans le dossier Donnarumma.

Mahrez à Rome cette semaine ?

Iheanacho en partance pour Leicester City, les Foxes pourraient ouvrir la porte à Riyad Mahrez. Selon le Corriere dello Sport, l'ailier franco-algérien pourrait débarquer en Italie mercredi pour passer sa visite médicale en vue de la signature d'un contrat de 5 ans avec l'AS Roma. Le quotidien romain parle d'un possible transfert à 35 millions d'euros, plus des bonus.

Notre avis : Ce serait le successeur idéal de Salah, mais ce dossier n'a peut-être pas encore livré tous ses secrets.

Arsenal closing in on Riyad Mahrez deal – reportsGetty Images

Allegri ferme la porte à Alex Sandro

Fortement courtisé par Chelsea, disposé à débourser 70 millions d'euros pour le recruter selon la presse anglaise, Alex Sandro devrait rester à la Juventus. C'est du moins ce qu'a affirmé son entraîneur la nuit dernière après la victoire aux tirs au but de la Vieille Dame face à l'AS Roma : "Alex Sandro appartient à la Juventus, c'est un joueur extraordinaire et il ne va pas nous quitter. Il a tellement progressé depuis qu'il est à la Juve et il a encore une belle marge de progression. Avec Marcelo, c'est l'un des meilleurs au monde à son poste", a confié Massimiliano Allegri en conférence de presse d'après-match.

Notre avis : Après avoir perdu Bonucci et Alves, la Juventus ne peut pas lâcher Sandro, même pour 70 millions.

Vecino va signer à l'Inter Milan...

Tout est réglé dans le dossier Matias Vecino selon Sky Italia. L'un de ses journalistes, Gianluca Di Marzio, annonce que l'Inter va payer en deux fois la clause libératoire du joueur de la Fiorentina, qui s'élève à 24 millions d'euros. Le milieu de terrain uruguayen de 25 ans est attendu mardi à Milan pour passer sa visite médicale avant de signer un contrat de quatre ans avec les Nerazzurri. La Fiorentina a confirmé que l'Inter souhaiter lever la clause et a précisé qu'elle autorisait Vecino à passer sa visite médicale.

Notre avis : Avec Gagliardini, Valero et bientôt Vecino, l'entrejeu de l'Inter sera bien fourni.

2016/17 Fiorentina-Inter Vecino KondogbiaGetty Images

Beto file en Turquie...

Doublure de Rui Patricio au Sporting CP, le gardien portugais Beto rejoint la Turquie et le club de Göztepe, promu en première division, pour un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option. Le portier de 35 ans aura comme nouveau coéquipier Yoan Gouffran, Nabil Ghilas ou encore Axel Ngando.

Notre avis : Le club turc est décidément très actif cet été.

... Carrasso toujours attendu au Sporting ?

Libre depuis la fin de son contrat bordelais, Cédric Carrasso (35 ans) était proche du Sporting CP la semaine passée. Une piste qui a pris du plomb dans l'aile depuis que le gardien guingampais Romain Salin a remplacé samedi Beto dans le rôle de doublure de Rui Patricio. Mais selon l'Equipe, si la venue de Carrasso à Lisbonne s'est refroidie, la piste n'est pas encore totalement morte puisque Rui Patricio pourrait toujours partir. Le quotidien français nous apprend également qu'un club non-européen s'apprête aussi à passer à l'action dans le dossier Carrasso.

Notre avis : On voit mal le Sporting remplacer Rui Patricio par Cédric Carrasso. On voit par contre très bien le Français être la doublure du Portugais.

Cédric Carrasso (Girondins de Bordeaux)Panoramic

Jesus Navas proche d'un retour à Séville...

Quatre ans après son départ à Manchester City, où son contrat a expiré le 30 juin dernier, Jesus Navas devrait bien retourner au FC Séville. Selon Diario de Sevilla, l'ailier espagnol de 31 ans a trouvé un accord avec le club andalou pour signer un contrat de 3 ans, avec une quatrième année en option. Mais Séville attendrait que tous les documents soient signés par le joueur avant d'officialiser la nouvelle. Histoire de ne pas revivre l'épisode Vitolo, qui avait donné son accord pour prolonger avant de finalement signer pour l'Atlético. Et comme Vitolo et Navas ont les mêmes agents... Séville reste prudent.

Notre avis : Séville a raison d'être prudent, mais ce retour aux sources ne fait désormais plus trop de doutes.

... où Kjaer arrive ce mardi

Dans l'air du temps ces derniers jours, le transfert de Simon Kjaer (28 ans) à Séville se précise. Le club andalou a fait savoir que le défenseur danois arriverait ce mardi pour passer sa visite médicale préalable à la signature d'un contrat de quatre ans. Fenerbahçe devrait récupérer 11 millions d'euros au passage.

Notre avis : Un remplaçant de qualité à Adil Rami, parti à Marseille.

Fernando sur le départ de City

Arrivé à Manchester City il y a trois ans en provenance de Porto, le milieu défensif brésilien Fernando (30 ans) est sur le départ, comme il l'a confirmé sur Instagram, sans donner de précisions sur sa destination. Selon la presse turque, il devrait rejoindre Galatasaray en compagnie d'un certain Sofiane Feghouli. Le club stambouliote a par ailleurs annoncé des négociations en cours avec Osmanlispor pour le transfert de son milieu sénégalais Papa Alioune Ndiaye (26 ans).

Notre avis : Guardiola l'a peu utilisé la saison passée. Son départ n'est pas surprenant.

Visite médicale à Monaco pour Diakhaby

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le transfert d'Adama Diakhaby à l'AS Monaco n'a jamais semblé aussi proche. Selon Goal, le jeune attaquant rennais de 21 ans a passé sa visite médicale sur le Rocher ce lundi. Comme révélé par l'Equipe vendredi dernier, l'international espoir français devrait signer pour cinq ans et contre 10 millions d'euros.

Notre avis : Un gros potentiel qui ne demande qu'à exploser dans un club comme Monaco.

Adama Diakhaby (Rennes) contre GuingampAFP

Haïdara ne signera pas à l'ASSE...

Courtisé ces derniers jours par l'ASSE, Massadio Haïdara (24 ans) ne s'est pas entendu avec les Verts sur les conditions salariales selon l'Equipe. L'ancien joueur de Nancy, souvent blessé depuis son arrivée à Newcastle en 2013, a donc décliné la proposition stéphanoise.

Notre avis : Haïdara était un pari risqué pour les Verts vu sa fragilité physique. Sa non-venue n'a rien de dramatique.

... qui boucle l'arrivée de Dioussé

Les Verts tiennent leur troisième recrue de l'été après Loïs Diony et Saidy Janko. Comme révélé vendredi dernier par Sky Italia, il s'agit du prometteur milieu sénégalais d'Empoli, Assane Dioussé (19 ans). L'information a été confirmée ce lundi par le club italien, relégué en Serie B. L'ASSE n'a pas encore communiqué, ni donné la durée du contrat. Sky Italia parlait vendredi dernier d'un transfert à 5 millions d'euros.

Notre avis : Un milieu relayeur gaucher très intéressant et doté d'une belle marge de progression.

Rivière finalement vers la Turquie

Courtisé par Metz et Osmanlispor, Emmanuel Rivière se dirigerait plutôt vers le club turc. Selon l'Equipe, l'attaquant français de Newcastle a décliné la proposition du club lorrain et donnerait sa préférence au dernier 13e de Süper Lig.

Notre avis : Sans doute une histoire de projet sportif...

Kamara quitte Amiens pour la D2 anglaise

Promu en Ligue 1, Amiens ne pourra pas compter sur les talents de son jeune attaquant français Aboubakar Kamara (22 ans). Auteur de 10 buts en Ligue 2 la saison passée, ce dernier s'est en effet engagé pour quatre ans avec Fulham, en Championship, avec une cinquième année supplémentaire en option. Le montant du transfert n'a pas été communiqué, mais Sky Sports croit savoir qu'il s'élève à 6 millions d'euros.

Notre avis : La confirmation que les clubs de deuxième division anglaise sont plus attractifs que beaucoup de clubs de Ligue 1.

N'Doye de Strasbourg à Tours

Issu de l’Académie Génération Foot de Dakar, le milieu de terrain sénégalais Mayoro N'Doye (25 ans) quitte Strasbourg, promu en Ligue 1. Titularisé qu'à 7 reprises la saison passée, il a signé deux ans à Tours, en Ligue 2