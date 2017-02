OM : Eyraud l'assure, le dénouement approche pour Lassana Diarra

Lassana Diarra est toujours un joueur de l'OM, mais le sera-t-il encore au 1er mars, une fois les marchés chinois et russes fermés ? La question a été posée à Rudi Garcia ce jeudi en conférence de presse, lui qui avait promis d'aborder le sujet sensible après la fermeture du marché européen. "C'est simple, c'est un joueur que j'ai laissé tranquille car il n'était pas apte à donner 100% de ses qualités sur le mois de janvier. Le mercato européen est terminé, il reste d'autres marchés ouverts, mais il n'y a que le président et Lassana qui peuvent répondre à ces interrogations-là."

Vidéo - Garcia sur Diarra : "D'autres mercatos sont encore ouverts" 00:55

Sans trop se mouiller, Rudi Garcia a donc rappelé que tout était possible mais a quand même concédé qu'il était prêt à redonner sa chance à Diarra, si tant est que ce dernier retrouve sa condition physique et s'impose au sein d'un milieu qui a bien fonctionné sans lui. "Je considère qu'il va terminer la saison avec l'OM. Lass' a besoin de se remettre en forme, il n'a pas joué du mois de janvier, il sera traité comme un autre, ni moins bien, ni mieux (...) Il lui faudra gagner sa place."

" Le moment de vérité approche pour Diarra "

Invité de "TeamDuga" sur RMC ce jeudi soir, le président Jacques-Henry Eyraud n'a pas non plus scellé le sort de Lassana Diarra, mais a promis un dénouement rapide : "Le moment de vérité approche pour Lassana Diarra", a-t-il lâché, énigmatique, avant d'ajouter : "il lui reste des options mercato exotiques. Je pense qu’on a fait beaucoup d’efforts pour lui permettre de rester dans le projet. Beaucoup. Mais ça dépend d’abord de sa volonté et de ses demandes."

Des demandes sans doute financières à l'heure où le joueur doit toujours 10,5 millions d'euros à son ancien club du Lokomotiv Moscou, mais respire un peu mieux depuis sa victoire judiciaire face à l'Union Belge et la FIFA. Absent des terrains depuis le 21 décembre dernier et une entrée en jeu à Bastia, Lassana Diarra va devoir trancher. Il serait temps.