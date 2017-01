OM, Jesé, Sankharé, Griezmann : les 11 infos mercato qui vous ont échappé ce dimanche

Alessandrini en route vers Los Angeles

Journée de mercato très chargée du côté de l'OM. Dimitri Payet est en chemin vers le club phocéen, Romain Alessandrini, lui, a déjà fait ses valises. L'OM et les dirigeants du Los Angeles Galaxy ont trouvé un accord pour le transfert de l'ancien Rennais. Le joueur de 27 ans se dirige vers la Californie.

Notre avis : Alessandrini tente une belle aventure mais il aurait certaienment pu rebondir en Ligue 1.

Diarra sans solution

Le quotidien L'Equipe a fait le point dans son édition du jour sur Lassana Diarra. Le joueur de l'OM n'a toujours pas trouvé de point de chute pour cet hiver. La fin du mercato étant proche en Europe, il ne lui restera bientôt que des destinations exotiques (Chine ou Pays du Golfe) comme solution de repli. A l'OM, le milieu de terrain n'a pas vraiment arrangé son cas : c'est lui qui a demandé à Rudi Garcia de ne pas jouer d'ici la fin de la période des transferts.

Notre avis : Diarra se montre trop difficile et doit se décider.

Bordeaux aimerait recruter Sankharé

Après le match contre Nancy (0-2), Jocelyn Gourvennec a reconnu que son club souhaitait faire venir le Lillois. "Il fait partie d’une liste de joueurs réduite qu’on a pour le poste de milieu de terrain, a expliqué l'entraîneur de Bordeaux. Il a un profil un peu différent de ce qu’on a déjà. J’espère qu’on arrivera à finaliser un de ces dossiers, Sankharé en fait partie mais ce n’est pas le seul."

Notre avis : Le LOSC et son nouvel actionnaire n'ont pas envie de perdre un joueur important.

Le PSG s'active pour Ricardo Rodriguez

Les dirigeants parisiens travaillent toujours pour recruter le Suisse Ricardo Rodriguez. L'arrière gauche de Wolfsburg reste la principale piste du PSG pour remplacer Maxwell et les champions de France ont envoyé un émissaire pour négocier avec les Loups selon Yahoo. Le joueur est intéressé par un transfert cet hiver mais le club allemand préfère le garder jusqu'à la fin de la saison.

Notre avis : Le PSG peut acheter le joueur puis le prêter à Wolfsburg.

Jesé s'envole vers Las Palmas

Comme annoncé hier, le PSG et Las Palmas ont, semble-t-il, bien trouvé un accord pour le prêt de Jesé au club des Canaries jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat. Les dirigeants parisiens ont accepté de prendre en charge une importante part du salaire du joueur qui va retrouver son île natale. Jesé serait d'ailleurs déjà en route et l'affaire devrait être officielle très bientôt selon la radio Canarias7.

Notre avis : Très décevant à Paris, Jesé va pouvoir se refaire une santé aux Canaries.

Arsenal entre dans la course pour Griezmann

Antoine Griezmann ne manque pas de prétendants. Après l'Inter Milan, c'est Arsenal qui se montre intéressé. Selon le Daily Mail, les Gunners voudraient eux aussi recruter Antoine Griezmann et concurrencer MU qui cherche à débaucher le joueur de l'Atlético Madrid. Selon le tabloïd les deux équipes réfléchiraient à une offre à hauteur de 100 millions d'euros pour cet été. En plus de Griezmann, il faudra convaincre le club espagnol qui tient beaucoup à son attaquant de 25 ans, sous contrat jusqu'en 2021.

Notre avis : L'international français animera le prochain mercato estival

L'Atlético pense à Sanchez en cas de départ de Griezmann

Antoine Griezmann et Alexis Sanchez pourraient bien se croiser entre Madrid et Londres l'été prochain. Alors qu'Arsenal serait entré en lice pour s'offrir le Français, l'Atlético penserait au Chilien pour le remplacer d'après le Sun. Pour attirer Alexis Sanchez qui tarde à prolonger avec les Gunners, les Colchoneros seraient prêts à lui offrir un salaire d'un million d'euros par mois alors qu'Arsenal propose moins de 800.000 euros.

Notre avis : La hargne d'Alexis Sanchez doit plaire à Diego Simeone.

Un club chinois sur Slimani

Selon les informations de Sky Sport, le Tianjin Quanjian serait prêt à mettre une grosse somme, 44,5 millions d'euros, pour recruter Islam Slimani. Sauf que Leicester n'est apparemment pas prêt à céder son attaquant, quelle que soit la proposition formulée.

Notre avis : Slimani doit s'accrocher et montrer ses qualités.

Pato se fait désirer

Alexandre Pato se montre gourmand. Alors que l'attaquant de Villarreal devait rejoindre le Tianjin Quanjian après avoir passé sa visite médicale hier à Rome, le quotidien sportif espagnol AS annonce que l'affaire n'est pas encore faite. Le club chinois propose au joueur un salaire de six millions d'euros par an mais celui-ci réclamerait dix millions.

Notre avis : Pato tente sa chance mais doit faire attention à ne pas vexer le club chinois.

Bojan file à Mayence

L'ancien Barcelonais Bojan Krkic quitte Stoke City et va découvrir la Bundesliga. L'Espagnol sera prêté jusqu'à la fin de la saison à Mayence où il portera le numéro 10. Il a disputé 9 matches de Premier League dont 5 comme titulaire cette saison et marqué 3 buts.

Notre avis : Bojan continue sa descente en gamme.

Prolongation en vue pour Lallana

Notamment pisté par le PSG et Tottenham, Adam Lallana ne devrait pas quitter Liverpool de sitôt. Selon le Sunday Express, le milieu de terrain anglais est d'accord pour prolonger son contrat avec les Reds. Le joueur devrait toucher 560.000 euros par mois durant les quatre prochaines années.

Notre avis : Un élément trop important pour que les Reds le laissent filer.