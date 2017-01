OM, Morata, Ocampos, Pato : les 13 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Las Palmas encore en course pour Jesé

On pensait le prêt de Jesé à Middlesbrough était quasiment acté. Ce n'est visiblement pas l'avis du président de Las Palmas. Sur les ondes d'El Larguero, Miguel Angel Ramirez a en effet affirmé hier soir ne "jamais avoir été aussi proche de boucler Jesé". Pour lui, les "24 heures qui s'ouvrent seront décisives". Alors que Jesé a depuis longtemps donné son accord pour rejoindre le club de sa ville natale, celui-ci n'a pas réussi à ce jour à se mettre d'accord avec le PSG sur les conditions salariales du prêt, contrairement à Middlesbrough. Reste à savoir si un accord de dernière minute va être trouvé...

Notre avis : il est temps pour le PSG de mettre fin au fiasco Jesé, quelle que soit sa destination.

Jesé RodríguezAFP

L'OM d'accord avec Sertic, mais pas avec Bordeaux

En fin de contrat à Bordeaux dans six mois, Grégory Sertic (27 ans) intéresse l'OM. Selon Sud-Ouest, le club phocéen s’est positionné pour recruter le vice-capitaine bordelais et a formulé une première offre orale d’environ 1,5 millions d’euros, refusée par les Girondins. Le joueur, qui peut évoluer défenseur central ou milieu défensif, serait lui d'accord avec l'OM. Il a aussi été annoncé proche du Werder Brême ces derniers jours.

Notre avis : un joueur expérimenté, polyvalent et pas cher, en somme une opportunité intéressante à saisir.

West Ham tient le successeur de Payet

Meilleur buteur de Hull City cette saison avec 9 réalisations, le milieu offensif écossais Robert Snodgrass est sur le point de rejoindre West Ham. Selon Sky Sports, il a passé aujourd'hui sa visite médicale avec les Hammers et devrait signer pour 11,7 millions d'euros. Le fils du co-propriétaire de West Ham, qui tweete toujours en avant-première les futures recrues de son père, a même confirmé l'information en fin d'après-midi.

Notre avis : un transfert qui rapproche encore un peu plus Payet de l'OM.

L'OM prête Gaël Andonian

L'Olympique de Marseille s'est séparé ce vendredi de son polyvalent défenseur de 21 ans, Gaël Andonian. Pas apparu à une seule reprise cette saison en équipe première, l'international arménien a été prêté (sans option d'achat) au FC Veria, actuel 14e du championnat grec.

Notre avis : le championnat grec le fera plus progresser que le CFA.

Ocampos va rejoindre l'AC Milan

L'échange Niang-Ocampos n'a pas eu lieu, le premier ayant finalement été prêté avec option d'achat à Watford. L'attaquant argentin du Genoa, qui appartient à l'OM, serait quand même proche de rejoindre l'AC Milan (sous forme de prêt). Selon Sky Italia, tout est d'ailleurs bouclé entre les clubs italiens et le joueur. Il ne manquerait désormais que l'aval de l'OM, avec qui Ocampos est sous contrat jusqu'en 2020.

Notre avis : si on nous avait dit il y a six mois qu'Ocampos finirait au Milan, on ne l'aurait pas cru.

Morata souhaiterait (déjà) quitter le Real Madrid

Radio généralement bien informée, surtout sur le Real Madrid, la Cadena SER avance qu'Alvaro Morata a demandé à son agent de lui chercher une porte de sortie en vue de la saison prochaine. Revenu au Real l'été dernier, l'attaquant espagnol serait déçu de son faible de temps de jeu et aurait décidé de partir au prochain mercato si Zinedine Zidane venait à rester sur le banc merengue.

Notre avis : si l'information se confirme, Arsenal, Chelsea ou encore la Juventus vont rapidement être associés à l'Espagnol.

Pato devrait rejoindre Cannavaro en Chine...

Six mois après son retour en Europe, Alexandre Pato (27 ans) pourrait déjà quitter Villarreal. Ces derniers jours, le Tianjin Quanjian de Fabio Cannavaro aurait accéléré sur le dossier. Sans confirmer le nom du club chinois, l'entraîneur de Villarreal Fran Escriba a annoncé ce matin que son attaquant brésilien n'était pas convoqué pour le match contre Grenade ce week-end : "Il a une proposition intéressante et nous avons décidé de ne prendre aucun risque." Sky Italia confirme que Pato se dirige vers le Tianjin Quanjian, qui proposerait 18 millions d'euros au sous-marin jaune et 6 millions de salaire par an à Pato.

Notre avis : dommage, il commençait à retrouver son football en Liga.

Alexandre PatoAFP

... où Giovinco n'exclut pas de jouer

La "fourmi atomique" a fêté hier ses 30 ans. Joueur vedette de Toronto depuis deux ans, le fantasque milieu offensif italien est dans le viseur d'un club chinois selon son agent. "Le mercato chinois est bouillant, on m'a dit qu'il y avait un intérêt pour moi là-bas, on verra. Il faut en discuter avec Toronto, où je me sens bien. On verra ce que veut faire le club avec moi. Mon agent m'a parlé d'une offre, mais il ne m'a pas dit de quel club elle venait." a commenté Giovinco sur Sky Italia, ne fermant donc pas la porte à l'Empire du milieu.

Notre avis : il a l'âge et le profil pour aller chercher un dernier contrat juteux en Chine.

Bailey a passé sa visite médicale avec le Bayer Leverkusen

Le Bayer Leverkusen est sur le point de boucler la signature du prometteur ailier jamaïcain de Genk, Leon Bailey (19 ans). Le jeune homme a passé sa visite médicale ce vendredi en Allemagne. Selon le média belge HLN, l'accord entre les deux clubs aurait été trouvé pour une somme de 12 millions d'euros, plus des bonus. Bien loin des 25 millions initialement espérés par Genk.

Notre avis : un sacré coup réalisé par le Bayer, surtout à ce prix-là !

Van Aanholt va quitter Sunderland...

Un temps intéressé par Patrice Evra, Crystal Palace est sur le point de finaliser l'arrivée du latéral gauche néerlandais de Sunderland, Patrick Van Aanholt (26 ans). Sam Allardyce, qui l'a dirigé chez les Black Cats, a confirmé en point presse que PVA était proche de signer chez les Eagles. Selon Sky Sports, les deux clubs ont trouvé un accord à hauteur de 16,4 millions d'euros.

Notre avis : surprenant que Sunderland laisse filer un titulaire chez un concurrent direct pour le maintien.

... qui pense à Diego Contento

Pour compenser l'imminent départ de Van Aanholt à Crystal Palace, Sunderland penserait au latéral gauche de Bordeaux, Diego Contento, selon Sky Sports. Ce dernier a disputé 13 matches de Ligue 1 cette saison, dont 12 comme titulaire, et les Black Cats aimeraient se le faire prêter.

Notre avis : il a perdu sa place à Bordeaux, où il ne sera pas regretté par les supporters en cas de départ.

Un international sud-africain débarque à Montpellier...

Après Nordi Mukiele, Jonathan Ikoné et Lukas Pokorny, Montpellier s'est offert une quatrième recrue hivernale en la personne de Keagan Dolly. Âgé de 24 ans, ce milieu relayeur sud-africain, capable aussi de jouer ailier gauche, évoluait au pays au Mamelodi Sundowns. International, il aurait signé jusqu'en 2021 et contre 1,8 million d'euros, soit le montant de sa clause libératoire.

Notre avis : un joueur réputé dans son pays que l'on a hâte de découvrir en Ligue 1.

... qui espère aussi enrôler Mousset

Annoncé depuis plusieurs jours dans le viseur de Montpellier, Lys Mousset (20 ans) se rapproche de l'Hérault. L'ancien goleador du Havre (14 buts en Ligue 2 la saison passée), peu en vue depuis son transfert l'été dernier à Bournemouth, pourrait être prêté rapidement au MHSC selon l'Equipe. D'autres clubs comme l'ASSE, Bastia et Rennes ont également fait part de leur intérêt mais semblent avoir un temps de retard.

Notre avis : un bon coup à tenter pour le MHSC, malgré le manque de rythme du jeune homme.