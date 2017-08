Ousmane Dembélé, Aurier, Draxler : les 18 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Dembélé plutôt que Griezmann pour remplacer Neymar ?

Alors qu'hier le quotidien Sport faisait de Griezmann le grand favori pour succéder à Neymar à Barcelone, l'autre quotidien catalan Mundo Deportivo semble avoir d'autres informations. Selon cette source, le Barça compte recruter Coutinho et le faire jouer au milieu mais vise aussi un pur ailier pour remplacer Neymar poste pour poste. Et à en croire MD, Ousmane Dembélé (Dortmund) serait la cible numéro 1 du Barça. Kylian Mbappé et Angel Di Maria seraient aussi sur les tablettes barcelonaises, mais le premier est jugé trop cher tandis que le second évolue au PSG, avec qui les relations ne sont pas au beau fixe.

Notre avis : Dembélé a le profil idéal pour renforcer l'aile gauche du Barça et a en plus l'avantage d'être beaucoup moins cher que Griezmann, dont la clause est fixée à 200 millions pour cet été.

Aurier se rapprocherait de Manchester United

Selon le Daily Mirror, pas forcément le média anglais le plus fiable, Manchester United a trouvé un accord avec le PSG pour le transfert de Serge Aurier. Le montant de l'opération serait de 27 millions de livres, soit 30 millions d'euros. Un éventuel transfert de l'Ivoirien en Premier League dépend toutefois encore de son procès en appel pour violence sur policier qui doit se dérouler le 7 août prochain. Le joueur parisien saura seulement à l'issue de cette procédure s'il peut aller en Angleterre. Pour le moment, il en est interdit.

Notre avis : Le PSG n'espérait sans doute pas récupérer une telle somme. Pour Aurier, cela serait une superbe porte de sortie.

Vers un chassé-croisé Draxler- João Mario ?

L'information faisait la Une du Corriere dello Sport ce mercredi matin : Julian Draxler intéresserait l'Inter Milan et un échange avec João Mario serait envisagé par le club italien. Une information démentie par les Nerazzurri à Rai Sport, une chaîne italienne. Selon cette source, l'Inter n'a aucun intérêt pour l'ailier allemand et tout départ de João Mario, qui n'est pas souhaité, se fera sous forme de transfert sec, et non d'un échange. La Gazzetta dello Sport parle également ces dernières heures d'un fort intérêt de l'Inter pour Presnel Kimpembe et d'une offre à venir comprise entre 20 et 25 millions d'euros.

Notre avis : L'arrivée de Neymar est une mauvaise nouvelle pour Draxler, mais on ne le voit pas partir à l'Inter, qui a déjà Ivan Perisic à son poste.

L'Inter Milan officialise Vecino

Bouclé depuis plusieurs jours, le transfert de Matias Vecino à l'Inter Milan est officiel. Le club lombard a annoncé la signature pour 4 ans du milieu de terrain uruguayen de la Fiorentina, qui retrouvera à l'Inter son ancien coéquipier Borja Valero. Les Nerazzurri ont déboursé 24 millions pour le recruter, soit le montant de sa clause libératoire.

Notre avis : Un transfert qui était attendu et qui pourrait ouvrir la porte du départ à Kondogbia.

André Gomes a la cote

En quête d'un milieu de terrain cet été, la Juventus a été associée à de nombreux noms depuis le début du mercato : de Matic, finalement parti à Manchester United, à Emre Can, que Liverpool ne souhaite pas vendre, en passant par Blaise Matuidi, la piste la plus chaude ces derniers jours. Mais en Une de Tuttosport, on retrouve ce mercredi André Gomes, qui sort d'une saison moyenne à Barcelone. Cible de longue date du club turinois, le milieu portugais serait "la priorité" de la Vieille Dame à en croire le quotidien transalpin. En Catalogne, Mundo Deportivo croit savoir que Manchester United s'intéresse aussi au champion d'Europe portugais, qui possède le même agent que Jose Mourinho, à savoir Jorge Mendes.

Notre avis : Même s'il a été décevant la saison passée, le Barça n'a pas beaucoup de solutions au milieu et ferait mieux de le garder.

Valence pense à Krychowiak...

Alors que la presse sportive valencianne spécule sur une arrivée de Geoffrey Kondogbia, France Football croit savoir que Grzegorz Krychowiak plaît aussi fortement au Valence CF. Le club ibérique aimerait obtenir le prêt du milieu polonais du PSG, en y incluant une option d'achat de 22 millions d'euros selon FF. Débarqué l'été dernier à Paris, l'ancien pensionnaire de Séville n'entre pas dans les plans d'Unai Emery et un départ estival est plus qu'envisageable.

Notre avis : Le PSG privilégiera probablement un transfert sec. Dans l'idée en tout cas, cette piste a du sens vu l'expérience positive de Krychowiak en Liga.

KrychowiakGetty Images

... et s'apprête à vendre Negredo

De retour d'un prêt d'une saison à Middlesbrough, Alvaro Negredo va lui quitter Valence. Ce mercredi matin, le buteur espagnol est passé par le centre d'entraînement du club valencian avant de repartir quelques minutes plus tard, sans s'entraîner. Selon la presse ibérique, il est en route pour la Turquie et devrait signer rapidement à Besiktas. La Cadena SER parle d'un transfert de 2 millions d'euros et d'un contrat de deux ans pour Negredo, avec une troisième année en option, mais surtout un salaire de 4 millions net par an.

Notre avis : Besiktas fait une bonne affaire et Valence se débarrasse d'un gros salaire. Tout le monde est content.

L'OM n'oublie pas Amavi

Associé à Monaco mardi, Jordan Amavi serait toujours dans le viseur de l'OM, déjà intéressé l'hiver dernier, selon le Birmingham Mail. Le latéral gauche français avait failli signer à Séville cet été, mais son transfert avait capoté, officiellement (selon la version andalouse) pour des problèmes lors de la visite médicale. Depuis, Amavi a rejoué normalement avec Aston Villa, club avec lequel il a disputé 36 matches la saison passée et est sous contrat jusqu'en 2020.

Notre avis : Pas surprenant que l'OM ait un oeil sur lui, mais le dossier ne semble pas très chaud aujourd'hui. Surtout que le jeune Rocchia pousse de plus en plus derrière Evra.

Jordan Amavi en Championship avec Aston Villa en 2016Getty Images

Mangani aurait prolongé à Angers

En fin de contrat en 2018 au SCO, Thomas Mangani (30 ans) se pose des questions sur son avenir selon l'Equipe, qui nous apprend ce mercredi que l'AEK Athènes et Montpellier s'intéressent à lui. Mais selon France Football, le milieu de terrain gaucher devrait bien rester à Angers puisqu'il aurait prolongé récemment d'un an, soit jusqu'en 2019.

Notre avis : Une très bonne nouvelle pour le SCO si cela se confirme.

Amiens pense à Alioui pour remplacer Kamara

Selon L'Equipe, Amiens pense à l'attaquant de Nîmes Rachid Alioui pour remplacer Aboubakar Kamara, parti à Fulham contre 6 millions d'euros. Auteur de 13 buts en Ligue 2 la saison passée, l'international marocain pourrait signer un contrat de trois ans. Amiens aurait fait une offre de 1,7 million d'euros aux Crocos en début de semaine.

Notre avis : Il a été nommé dans l'équipe-type de Ligue 2 la saison passée et mériterait de découvrir l'élite.

Morocco's midfielder Rachid Alioui (C) celebrates with teammates after scoring a goal during the 2017 Africa Cup of Nations group C football match between Morocco and Ivory Coast in Oyem on January 24, 2017.AFP

L'OL blinde Mouctar Diakhaby

Dans les petits papiers de Bruno Genesio, qui lui a fait jouer 33 matches la saison passée, Mouctar Diakhaby prolonge de trois ans son contrat à l'OL, soit jusqu'en 2022. "Je suis très heureux de prolonger dans mon club formateur. C'est une preuve de la confiance que le club peut m'accorder", s'est félicité le défenseur central de 20 ans, un temps annoncé dans le viseur de l'Inter Milan lors de ce mercato d'été.

Notre avis : Un gros potentiel qui sera probablement l'une des futures belles ventes de l'OL, d'ici quelques années.

Monaco officialise Adama Diakhaby

C'était attendu depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel, le prometteur attaquant rennais Adama Diakhaby (21 ans) rejoint l'AS Monaco pour cinq ans. Son transfert est estimé à 10 millions d'euros. Pour sa première saison en Ligue 1, il a disputé 25 matches (seulement 3 titularisations) pour 4 buts.

Notre avis : Un joueur frisson qui a semé de belles promesses la saison passée.

Arsenal prête Martinez

Troisième dans la hiérarchie des gardiens d'Arsenal, l'Argentin Emiliano Martínez (24 ans) évoluera la saison prochaine à Getafe, en prêt. Le club de la banlieue de Madrid est de retour en Liga, un an seulement après l'avoir quittée.

Notre avis : Il sera en concurrence avec l'expérimenté Vicente Guaita et le prometteur Filip Manojlovic, à moins que le premier cité s'en aille.

Kjaer rapporte 12,5 millions à Fenerbahçe

Après avoir passé avec succès sa visite médicale, le défenseur central danois Simon Kjaer (28 ans) s'est officiellement engagé pour quatre ans avec le FC Séville, où il remplacera Adil Rami. Fenerbahçe récupère 12,5 millions d'euros dans l'affaire.

Notre avis : Une belle vente du club turc et un renfort de qualité pour Séville.

Chelsea prolonge puis prête Pasalic

Les Blues ont annoncé la prolongation jusqu'en 2021 de Mario Pasalic puis son prêt dans la foulée au Spartak Moscou, champion de Russie en titre. Le milieu de terrain croate de 22 ans a été prêté ces dernières années à Elche, à l'AS Monaco et plus récemment à l'AC Milan.

Notre avis : L'espace d'un instant, on a failli croire que Chelsea n'allait prêter aucun joueur aujourd'hui...

Yilmaz de retour à Trabzonspor

Parti au Beijing Guoan en Chine à l'hiver 2016, Burak Yilmaz va retourner en Turquie et plus précisément à Trabzonspor, le club où il s'était révélé avant de filer à Galatasaray en 2012. Le transfert du buteur international turc est estimé à 4 millions d'euros, plus 1,5 million de bonus.

Notre avis : Comme beaucoup avant lui, Yilmaz ne sera pas resté très longtemps en Chine et revient aux sources.

Cissokho file en Turquie

Le latéral gauche français Aly Cissokho (29 ans) quitte Aston Villa et la deuxième division anglaise direction la Turquie. L'ancien joueur de l'OL et de Porto a signé deux ans à Yeni Malatyaspor, promu en Süper Lig.

Notre avis : La Turquie est définitivement le nouvel endroit à la mode des anciens pensionnaires de Ligue 1.

Caicedo a signé à la Lazio Rome

Arrivé vendredi dernier à Rome, Felipe Caicedo a officiellement rejoint la Lazio ce mercredi. A 28 ans, l'attaquant équatorien a marqué 2 buts en 27 matches de Liga la saison passée avec l'Espanyol Barcelone, qui récupère 2,5 millions d'euros dans la transaction.