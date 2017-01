Payet, Coutinho, Monchi, M'Vila : les 14 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Payet prêté avec option d'achat à l'OM ?

Journée calme dans le dossier Payet, à l'exception de cette information de Sky Sports, qui nous apprend que l'OM pourrait envisager un prêt avec option d'achat de l'international français dans le cas où il n'arriverait pas à boucler l'opération sous forme de transfert sec.

Notre avis : difficile de voir quel serait l'intérêt pour West Ham d'accepter cette formule.

Kluivert aurait refusé André Silva

En passe de recruter le polyvalent attaquant du Benfica Gonçalo Guedes, le PSG aurait refusé de signer le prometteur buteur de Porto André Silva, auteur de 16 buts cette saison toutes compétitions confondues du haut de ses 21 ans. Selon France Football, le joueur aurait été proposé à Paris par son agent Jorge Mendes, mais Patrick Kluivert n'aurait pas validé cette piste.

Notre avis : son profil aurait été plus utile au PSG que celui de Gonçalo Guedes.

Ferri sur le départ de l'OL ?

Galatasaray et la Fiorentina suivent de près Jordan Ferri selon L'Equipe. Le club turc aurait même déjà noué des premiers contacts. Relégué dans la hiérarchie des milieux après le passage au 4-2-3-1, le Lyonnais pourrait décider d'aller voir ailleurs.

Notre avis : l'OL ne laissera pas filer son milieu de terrain à ce moment de la saison, malgré son statut de remplaçant.

Ibrahim Amadou face à Jordan Ferri lors de Lille-LyonPanoramic

Coutinho et Liverpool discutent prolongation

Liverpool et Philippe Coutinho ont entamé des discussions ce mardi pour une prolongation de contrat "longue durée" croit savoir le Liverpool Echo et Sky Sports. Actuellement sous contrat jusqu'en 2020, la star des Reds est dans le viseur de nombreux clubs européens.

Notre avis : Liverpool a bien raison de réfléchir à blinder le contrat de Coutinho.

Monchi veut travailler en France ou en Italie

Annoncé régulièrement au PSG mais surtout à l'AS Roma, Monchi a confirmé au micro de BeIN Sports España son souhait de quitter Séville, sans toutefois préciser le timing. Le célèbre directeur sportif andalou a en revanche clairement exprimé sa préférence pour la suite de sa carrière : "La France et l'Italie, beaucoup plus que l'Angleterre, sont des pays plus adaptés à ma façon de travailler. La figure de directeur sportif est beaucoup plus importante dans ces deux pays. J'ai envie de voir si je suis capable de faire ailleurs ce que j'ai fait à Séville."

Notre avis : il ferait du bien à n'importe quel club de Ligue 1, mais la Roma semble avoir une longueur d'avance.

M'Vila à Crystal Palace, Cabaye à l'OM ?

En plus de Patrick van Aanholt, Sam Allardyce souhaiterait récupérer un autre ancien de Sunderland à Crystal Palace : Yann M'Vila. Selon la presse anglaise, le milieu français du Rubin Kazan aurait une clause dans son contrat russe lui permettant de rejoindre la Premier League contre 12,8 millions d'euros. Le Daily Telegraph pense que Crystal Palace pourrait financer la venue de M'Vila en vendant Yohan Cabaye contre 11,6 millions d'euros, lui qui est notamment annoncé dans le viseur de l'OM.

Notre avis : le retour en Premier League de M'Vila est plus probable que celui de Cabaye en Ligue 1.

Yohan Cabaye (Crystal Palace) face à Eden Hazard et Wilian (Chelsea) - décembre 2016AFP

Chelsea prêt à concurrence Manchester United pour Lindelöf

Le très courtisé défenseur suédois de Benfica, Victor Lindelöf, a longtemps semblé proche de rejoindre Manchester United cet hiver. Mais fin décembre, la BBC assurait que Mourinho avait finalement décidé de patienter jusqu'à cet été pour boucler ce dossier. Selon le Daily Mirror, Chelsea et Antonio Conte ont également prévu de s'attaquer au dossier dans six mois. Au Portugal, A Bola a révélé le week-end passé que Lindelöf devrait prochainement prolonger à Lisbonne, où sa clause libératoire devrait passer de 30 à 60 millions d'euros.

Notre avis : encore une jolie plus-value en vue pour le club portugais.

Halilovic plutôt que Jesé à Las Palmas ?

Peu utilisé à Hambourg depuis son transfert l'été dernier, le jeune milieu offensif croate de 20 ans serait sur le point de retourner en Liga, lui qui avait été transféré au Barça en 2014 avant d'être prêté à Gijon. Selon Sky Italia, Las Palmas serait sur le point de boucler son arrivée sous forme de prêt payant de 1,5 million d'euros avec une option d'achat de 5 millions.

Notre avis : une opération qui pourrait mettre fin au dossier Jesé Rodriguez, Las Palmas n'ayant pas les moyens de recruter les deux joueurs.

L'Inter Milan rêve toujours de Marquinhos et Verratti

Ce mardi, le Corriere dello Sport consacre un énième sujet à l'Inter Milan et à l'ambition débordante de ses nouveaux propriétaires chinois en vue du prochain mercato estival. Le quotidien transalpin dresse ainsi une liste de cibles potentielles - d'Alexis Sanchez à Marquinhos en passant par Verratti - en précisant toutefois que les deux joueurs du PSG seront difficiles à recruter, Paris n'ayant aucune intention de les vendre.

Notre avis : l'Inter et la presse italienne ont le droit de rêver, mais on voit mal le PSG se séparer de ces deux éléments l'été prochain.

Marco Verratti durant PSG-Bordeaux, le 1er octobre 2016.Panoramic

Vers un improbable échange Niang-Ocampos ?

L'arrivée de l'ailier espagnol Gerard Deulofeu à l'AC Milan pourrait provoquer le départ de l'attaquant français M'Baye Niang. Selon La Gazzetta dello Sport, le Genoa a proposé un échange entre Niang et... Lucas Ocampos. Les deux clubs, plus l'OM à qui appartient encore l'Argentin, seraient d'accord. Il manquerait toutefois encore l'aval de Niang, qui ne serait a priori pas très chaud pour retrouver le club où il avait pourtant été prêté avec succès il y a deux ans.

Notre avis : cela semble être plus intéressant pour Ocampos que pour Niang.

Bailey d'accord avec le Bayer Leverkusen

Le prometteur ailier jamaïcain de Genk, Leon Bailey (19 ans), a trouvé un accord avec le Bayer Leverkusen selon plusieurs médias belges et allemands. Annoncé un temps dans le viseur de l'OL (avant la signature de Depay), le joueur ne fait toutefois pas encore l'objet d'un accord entre les deux clubs concernés. Selon HLN, Genk réclame 20 millions d'euros pour sa pépite.

Notre avis : le Bayer fera assurément un gros coup s'il arrive à arracher la signature de ce joueur très courtisé.

Une nouvelle recrue à Bastia

Après Prince Oniangué et Lindsay Rose, Bastia a fait signer ce mardi Nicolas Saint-Ruf jusqu'en 2020. En fin de contrat à Montpellier dans six mois, ce défenseur central de 24 ans a rejoint gratuitement le club corse, qui a toutefois précisé qu'en cas de futur transfert, Montpellier percevrait 15% du montant de l’éventuelle transaction.

Notre avis : un départ logique après l'arrivée à Montpellier du défenseur tchèque Lukas Pokorny.

Lescott de retour en Premier League

Joleon Lescott is back ! Après une expérience peu fructueuse à l'AEK Athènes, qu'il a quitté trois mois après l'avoir rejoint, le défenseur central anglais de 34 ans s'est engagé pour six mois avec Sunderland où il portera le numéro 15.

Notre avis : l'expérience et le leadership de Lescott pourront servir à Sunderland dans sa lutte pour le maintien.

Larbi rebondit à Sochaux

Sans club depuis sa résiliation de contrat au Gazélec Ajaccio, en novembre dernier, l'international tunisien Mohamed Larbi (29 ans) a signé jusqu'en juin 2018 en faveur de Sochaux, actuel 4e de Ligue 2.