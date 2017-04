Pendant ce temps-là, l'agent de Verratti s'acoquine avec le Barça...

Pas sûr que Nasser Al-Khelaïfi apprécie l'indiscrétion. Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, qui fait régulièrement part de l'intérêt du Barça pour Marco Verratti, l'agent de ce dernier a rencontré à deux reprises les dirigeants barcelonais lors des dernières semaines. Donato Di Campli, puisque c'est lui dont il s'agit, n'aurait pas évoqué la douce météo catalane, ni cherché des bonnes adresses pour festoyer dans la cité de Gaudi. Les discussions auraient tourné autour de son poulain Marco Verratti et de la volonté ou non du Barça de se lancer dans une opération multimillionnaire cet été.

Lors de la désormais célèbre remontada du Barça face au PSG, ainsi que lors du récent quart de finale retour de Ligue des champions face à la Juventus, l'agent de Marco Verratti aurait parlé de tout ça avec la direction blaugrana. Même s'il le savait déjà, Donato Di Campli a eu la confirmation des dirigeants catalans que le Barça était très intéressé par son protégé. Une opération qui s'annonce toutefois extrêmement compliquée puisque le PSG n'a aucune intention de vendre son "petit Hibou", sous contrat jusqu'en 2021.

L'agent de Verratti tâte le terrain à Barcelone

Plus inquiétant peut-être pour le club parisien, c'est Verratti qui aurait demandé à son agent de questionner clairement le Barça sur ses intentions et capacités économiques en vue d'un transfert qui pourrait dépasser, et ce n'est qu'une estimation, les 80 millions d'euros. Autrement dit, le milieu de terrain parisien voulait savoir si, dans le cas où il forcerait pour quitter le PSG, le Barça était en mesure d'assumer son transfert et prêt à casser sa tirelire.

Vidéo - Guérin : "Quand j'entends Verratti dire que tous les Barcelonais sont meilleurs, c'est une faute" 03:40

Selon le journal catalan, et cela n'engage que lui évidemment, Verratti aurait pris conscience lors de la débâcle 6-1 au Camp Nou qu'il était temps pour lui d'aller voir au-dessus. Courtisé par plusieurs autres grands clubs européens, tel que le Bayern Munich, l'Italien aurait aussi, via son agent, fait passer le message aux dirigeants catalans qu'en cas de départ de Paris, Barcelone était sa destination privilégiée. Évidemment, le fait que ces informations viennent d'un journal pro-Barça, qui alimente ce feuilleton depuis des mois, invite à la prudence. Mais il n'y a jamais de fumée sans feu.

Le PSG attendu au tournant

Et le joueur comme son agent ont clairement fait passer le message ces dernières semaines qu'ils attendaient beaucoup du mercato estival 2017 du PSG pour jauger l'ambition du projet parisien. "On sait, maintenant, qu’on n’est pas au niveau du Bayern Munich, du Real Madrid ou de Barcelone. C’est vrai. On ne peut pas mentir. (...) Si un ou deux joueurs très forts arrivaient, ça aiderait sûrement l’équipe", a encore déclaré mercredi soir Verratti en zone mixte, lui qui répète aussi qu'il rêve de gagner la Ligue des champions avec le PSG.

Marco Verratti (PSG) après la défaite à BarcelonePanoramic

Dans un tout autre style, son agent lançait le mois dernier à La Gazzetta dello Sport : "Verratti veut gagner la Ligue des champions et le PSG, dans sa version actuelle, ne peut pas y parvenir. Il est à Paris depuis 5 ans et il doit désormais se poser la question : est-ce que je veux gagner beaucoup d'argent sans remporter de titre ou gagner de l'argent et devenir un champion ?" S'il est difficile d'imaginer Paris vendre son joyau cet été, tant le message envoyé à l'Europe et à ses propres supporters serait désastreux, il est clair également que Verratti ne se contentera pas éternellement de quart ou huitième de finale de Ligue des champions. Ce dont espère bien profiter le Barça, tôt ou tard...