Piqué en rajoute sur l'avenir de Neymar : "Il ne sait pas quoi faire"

Neymar serait dans le flou total quant à son avenir. C'est le nouveau message passé par son coéquipier Gerard Piqué dans le long dossier concernant l'international brésilien. Dans un entretien donné à la chaîne de Télévision ESPN, qui sera diffusé en amont du "Clasico" entre le Real Madrid et le FC Barcelone durant la nuit de samedi à dimanche (1h30 heure française), le défenseur du FC Barcelone a donc mis à nouveau son grain de sel dans cette affaire.

"Il ne sait pas quoi faire", a assuré le défenseur du club catalan. "Neymar et moi, nous sommes très proches et je veux qu'il reste, mais je connais aussi la situation dans laquelle il se trouve", a-t-il ensuite ajouté.

"A l'heure actuelle, il ne sait pas quoi faire et nous essayons de l'aider, nous les joueurs de l'équipe qui sont plus proches de lui, afin qu'il prenne la bonne décision", a poursuivi l'international espagnol.

Piqué sur le "Se queda" : "C'était pour le pousser à rester"

Piqué est revenu sur le message catégorique "Se queda" ("Il reste") qu'il avait posté dimanche dernier sur les réseaux sociaux, faisant l'effet d'une bombe : "C'était pour le pousser à rester, je veux qu'il reste et on verra ce qu'il va se passer."

"Tout dépend de ce qu'il veut, il peut aller dans tous les clubs du monde, Paris, Barcelone, Chelsea ou (Manchester) City. Tout le monde le veut, mais il faut qu'il se décide en fonction de ses priorités : que veut-il ? Plus d'argent ou plus de titres ?", a confié Piqué, qui s'exprimait en anglais.

"Cela arrive ici aux États-Unis en NBA : des joueurs ne gagnent pas tout l'argent qu'ils méritent pour privilégier des titres. Il faut parfois prendre des décisions dans la vie en fonction de ses priorités", a conclu le défenseur central du Barça.

" Le successeur de Neymar sera le meilleur possible "

Neymar, buteur et capitaine de la Seleçao, peut devenir à 25 ans le joueur le plus cher de l'histoire si le PSG lève sa clause libératoire astronomique de 222 millions d'euros et lui verse un salaire annuel de 30 millions d'euros.

Le président barcelonais Josep Maria Bartomeu est conscient qu'il ne peut rien faire pour l'empêcher de partir. "Les entraîneurs et le club veulent que Neymar reste. Il est venu il y a quatre ans et a fait carrière chez nous, mais dans le football il y a des clauses et s'il veut partir, il sait qu'il y a des gens qui peuvent payer la clause", a-t-il déclaré dans un entretien à la chaîne en langue espagnole du groupe ESPN.

"Je ne veux pas donner de noms, mais si un joueur part parce qu'on a payé sa clause, parce qu'il ne veut plus jouer avec nous, son successeur sera le meilleur possible", a assuré le dirigeant catalan.