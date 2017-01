Placardisé à l'OL, Clément Grenier est prêt à rebondir à l'AS Roma !

Grenier a trouvé chaussure à son pied. Poussé vers la sortie depuis l'été dernier, le milieu de terrain de l'OL est sur le point de débarquer en Serie A et pas n'importe où. Selon l'ensemble de la presse italienne, l'international français va être prêté à l'AS Roma jusqu'en fin de saison. La Louve disposera également d'une option d'achat de 3,5 millions d'euros.Une sacrée porte de sortie pour le joueur formé à l'OL, qui n'a disputé que 77 petites minutes cette saison sous les couleurs rhodaniennes. Régulièrement blessé depuis l'été 2014, l'ancien grand espoir lyonnais n'entrait tout simplement pas dans les plans de Bruno Genesio cette saison. A 26 ans, et après avoir été annoncé proche de Nice, il est sur le point de s'offrir un rebond inattendu dans un club historique et ambitieux, actuellement classé deuxième de Serie A, à un petit point de la Juventus.Pour l'OL, ce départ sera sans doute une bonne nouvelle d'un point de vue économique, même si on ne sait pas encore à quelle hauteur la Roma prendra en charge l'imposant salaire lyonnais de Grenier, estimé à 320 000 euros brut par mois par l'Equipe.