Placardisé au PSG, Augustin se dirige vers le Borussia Dortmund

Dans la foulée d'un championnat d'Europe U19 remporté avec l'équipe de France, et dont il avait terminé meilleur buteur avec 6 réalisations, Jean-Kévin Augustin (19 ans) se voyait grignoter du temps de jeu au PSG, son club formateur. Zlatan Ibrahimovic parti à Manchester United, ses dirigeants n'avaient en plus pas recruté de doublure à Edinson Cavani l'été dernier, lui laissant le champ libre pour devenir le numéro 2 de l'Uruguayen cette saison.

Augustin refuse de prolonger au PSG...

Mais finalement, Unai Emery lui a souvent préféré Hatem Ben Arfa dans ce rôle, qui n'est pas le sien à la base, et "JK" a dû se contenter des miettes : deux titularisations et seulement 279 minutes jouées depuis l'été dernier, pour un but. La question d'un prêt cet hiver s'est donc naturellement posée : "On a discuté avec lui et Patrick Kluivert pour voir ce qui pouvait être meilleur pour lui et le club, confiait ainsi Unai Emery en conférence de presse le 10 janvier dernier. Le mieux est qu'il joue, qu'il acquiert de l'expérience et démontre sa capacité à jouer. Pour l'instant, il s'entraîne avec nous et joue avec la CFA. Il est le futur du PSG. Comme Rabiot, qui a eu la chance de jouer beaucoup avec Toulouse avant de revenir et grandir ici. Être prêté, c'est la bonne décision pour lui et le club."

... et donne son accord au Borussia Dortmund

Malgré l'intérêt d'une ribambelle de clubs français, dont notamment Rennes, Nantes et Montpellier, Augustin a refusé d'être prêté, persuadé d'avoir plus de temps de jeu en deuxième partie de saison. Il n'en a finalement rien été en ce début d'année 2017, le PSG ayant entre-temps recruté un attaquant de côté (Draxler) et un autre pouvant jouer sur le côté comme dans l'axe (Guedes). L'international espoirs aurait également refusé une proposition de prolongation de contrat de ses dirigeants selon Le Parisien et l'Equipe. Des refus qui expliqueraient pourquoi le jeune homme s'entraîne et joue désormais exclusivement avec la réserve parisienne en CFA.

Dans son édition de jeudi, l'Equipe avance même qu'Augustin, actuellement sous contrat jusqu'en 2018 avec le PSG, a donné son accord au Borussia Dortmund pour rejoindre l'Allemagne dès cet été. Les Marsupiaux le suivent depuis des mois et auraient décidé de miser sur lui en vue d'un possible départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Reste à savoir si le PSG acceptera de laisser filer son Titi et si oui, pour combien.

Toujours selon l'Equipe, le BvB serait disposé à offrir 8 millions d'euros au PSG pour racheter la dernière année de contrat d'Augustin, qui s'est fixé comme principal objectif en cette fin de saison la Coupe du Monde U20 avec l'équipe de France. Compétition qui se déroulera du 20 mai au 11 juin en Corée du Sud.