Pour 60 millions d'euros, Chelsea n'a pas hésité à envoyer Oscar à Shanghai

Le championnat chinois continue sa razzia de joueurs en manque de temps de jeu et en quête d'expérience exotique et lucrative. Après Hulk, Ezequiel Lavezzi ou encore Jackson Martinez, c'est donc Oscar qui vient garnir les rangs de la Super League, comme l'a officialisé Chelsea ce vendredi. Le club anglais a confirmé l'accord avec le Shanghai SIPG, annoncé depuis plusieurs jours. Le transfert est chiffré autour des 60 millions d'euros par la presse anglo-saxonne.

Le milieu de terrain brésilien quitte donc la Premier League quatre ans et demi après y être arrivé. Débarqué du Brésil avec le statut de grand espoir, Oscar s'était imposé comme un des joueurs majeurs des Blues, notamment sous les ordres de Rafa Benitez et José Mourinho. L'arrivée d'Antonio Conte l'été dernier a toutefois fermé la porte à l'international auriverde, bloqué par le système en 3-4-3 du technicien transalpin.

17e plus gros transfert de l'histoire

Frustré par son manque de temps de jeu (11 rencontres cette saison, 36 minutes en Premier League depuis octobre), le joueur de 25 ans a préféré céder aux dollars asiatiques où il devient le joueur le plus cher de l'histoire de la Super League. Les 52 millions de livres (environ 61 millions d'euros) de son transfert le font même entrer dans le Top 20 des transactions les plus couteuses de l'histoire, au 17e rang juste derrière Luis Figo et son passage du Barça au Real Madrid.