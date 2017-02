Pour remplacer Griezmann, l'Atlético Madrid penserait à Lacazette

Un Français pourrait en cacher un autre. Selon le Daily Telegraph, l'Atlético Madrid a fait savoir à Manchester United qu'il aimerait conserver une saison de plus son buteur tricolore Antoine Griezmann. Mais craignant que les Red Devils payent la clause libératoire de "Grizou", fixée à 100 millions d'euros, les Colchoneros travailleraient déjà sur l'identité de son remplaçant. Et pour le média anglais, c'est sur Alexandre Lacazettte que le club madrilène compte investir.

Lacazette ouvert à un départ cet été

Enfilant les buts comme des perles depuis plusieurs saisons maintenant (26 cette saison), le goleador de l'OL confiait récemment son envie de changer d'air à court terme : "Cet été, je pense qu'il faudra découvrir autre chose. Toujours dans l'idée d'avancer et de progresser footballistiquement et humainement. Mais si c'est pour m'égarer et ne pas progresser, ça ne sert à rien" lâchait-il dans un entretien accordé au Canal Football Club le 5 février dernier, juste avant le derby perdu à Saint-Etienne. Ce qui lui avait d'ailleurs valu ensuite les sifflets et les critiques d'une partie des supporters de l'OL.

Déjà annoncé dans le viseur de l'Atlético Madrid l'été dernier, Alexandre Lacazette pourrait-il être intéressé par le challenge rojiblanco ? Possible tant le club dirigé par Diego Simeone fait preuve de régularité ces dernières années au sommet de la Liga et en Ligue des champions. En cas de départ de Griezmann, dont il est très ami, Lacazette aurait aussi l'assurance d'avoir du temps de jeu chez les Colchoneros, ce qui ne serait pas forcément le cas ailleurs, notamment au Barça, où évolue son "frère" Samuel Umtiti mais surtout la MSN...

Aulas s'attend à de grosses ventes

De son côté, Jean-Michel Aulas a clairement ouvert la porte à un départ de son buteur de 25 ans cette semaine. "Je pense qu'il y aura des ventes très significatives avant le 30 juin" a reconnu le président lyonnais dans un entretien téléphonique, cité par l'AFP. Avec Corentin Tolisso et Nabil Fekir, Alexandre Lacazette fait partie des plus grosses valeurs marchandes de l'effectif lyonnais et il ne serait guère étonnant que l'OL accepte de le vendre en cas de belle offre. Avec potentiellement 100 millions d'euros dans les caisses si Griezmann part, l'Atlético Madrid aurait des arguments pour convaincre les dirigeants lyonnais.