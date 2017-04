Un an de plus puis une reconversion en vue pour Thiago Motta au PSG

Voilà une nouvelle qui devrait ravir Unai Emery et les plus fidèles supporters parisiens. Après Edinson Cavani, le PSG pourrait en effet boucler la prolongation de Thiago Motta, en fin de contrat au 30 juin. Même s'il va sur ses 35 ans (en août) et que son corps lui a encore joué des tours cette saison, Motta n'en reste pas moins un leader du vestiaire parisien et un joueur précieux.

Motta futur entraîneur des jeunes du PSG ?

"C'est un moment important dans ma carrière et dans ma vie. Je ne sais pas exactement quand la décision sera prise, ce sera sans doute après la fin de la saison. On prendra en tout cas la meilleure, pour moi et pour le PSG", confiait-il mercredi après la victoire face à l'AS Monaco en Coupe de France (5-0). Selon Le Parisien, il se dirigerait bien vers une prolongation d'un an au PSG. Il pense avoir les jambes pour jouer encore un peu, Emery répète qu'il souhaite le voir rester et Nasser Al-Khelaïfi le porte en haute estime.

Comme il l'avait fait savoir il y a quelques mois dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Motta ambitionne de devenir entraîneur une fois les crampons rangés au placard. Toujours selon Le Parisien, le PSG voit d'un bon œil ce projet personnel et penserait à confier à Motta les clés d'une équipe de jeunes du club à partir de l'été 2018. Rien n'est encore bouclé, mais la tendance serait celle-là pour l'international italien, qui a disputé 39 matches toutes compétitions confondues cette saison.