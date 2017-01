PSG : La Roma se positionne pour se faire prêter Jesé

Loin d'avoir montré ses qualités lors de ses premiers mois en Ligue 1, Jesé conserve malgré tout des prétendants. L'Espagnol de 23 ans pourrait déjà quitter le Paris Saint-Germain cet hiver et aller retrouver davantage de temps de jeu dans un autre championnat européen. Selon Sport Mediaset, l'AS Rome est intéressée par un prêt payant jusqu'à la fin de la saison de 3 millions d'euros avec une option d'achat de 22 millions d'euros.

Recruté par le PSG au Real Madrid contre 25 millions d'euros au mois d'août dernier, Jesé est également suivi de près par Las Palmas. Le joueur privilégie le club de son île natale, actuel dixième du classement de Liga, mais celui-ci peine à fournir les garanties financières nécessaires pour assurer la prise en charge de son salaire.

"Jesé a besoin de jouer, a expliqué le coach parisien Unai Emery dans un entretien accordé à Marca. Il est difficile pour lui de trouver de la continuité et de la confiance. Nous avons discuté de son cas avant la trêve et nous verrons ce qui est le mieux pour lui et pour l'équipe". L'entraîneur du PSG semble ouvert à un départ en prêt de son compatriote.