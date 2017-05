Rabiot, Benatia, Yaya Touré : les 9 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Pepe au PSG, c'est du vent ?

Annoncé tout proche du PSG par la Cadena SER, une radio espagnole, Pepe ne devrait finalement pas rejoindre Paris à en croire Le Parisien, très affirmatif sur le sujet. "Le PSG n'a eu aucun contact avec le Portugais, il ne viendra pas" assure le quotidien francilien. Le mois dernier, Marca révélait pourtant lui aussi que le défenseur central de 34 ans, en fin de contrat au Real Madrid au 30 juin, était courtisé par le PSG. Initialement, il souhaitait prolonger à Madrid, mais se serait résigné à partir, ses dirigeants ne lui proposant qu'un an supplémentaire, là où lui souhaiterait un nouveau bail de deux ans.

Notre avis : Loin d'être farfelue sur le papier, la rumeur PSG est peut-être un moyen pour le clan Pepe d'inciter le Real Madrid à le prolonger.

Le Bayern Munich ne lâche pas Rabiot

Carlo Ancelotti souhaiterait recruter un numéro six cet été pour compenser le départ à la retraite de Xabi Alonso. Et selon SportBild, Adrien Rabiot plaît énormément à son ancien entraîneur, lui qui n'a toujours pas prolongé son contrat au PSG, qui expire en 2019. Marco Verratti est aussi courtisé par le Bayern Munich, mais est beaucoup plus cher. Selon le média allemand, une troisième piste est explorée par le Bayern, celle menant à Leon Goretzka (22 ans), en fin de contrat dans un an à Schalke 04. Pour rappel, le Bayern a déjà fait signer pour cet été le milieu défensif d'Hoffenheim Sebastien Rudy et possède aussi dans ses rangs Arturo Vidal, Renato Sanches et Joshua Kimmich (sans parler de Javi Martinez, qui a reculé d'un cran mais est un milieu défensif de formation).

Notre avis : On ne croit pas à un départ estival de Rabiot, qui répète d'ailleurs souvent qu'il ne veut pas s'installer durablement au poste de sentinelle. La piste Goretzka semble elle plus crédible du fait de sa situation contractuelle, et de la passion du Bayern pour les transferts made in Bundesliga.

Adrien Rabiot à la lutte avec Lionel Messi lors de Barça-PSGAFP

Les jeunes du PSG se posent des questions

Peu ou pas utilisés cette saison en équipe première, Jean-Kévin Augustin (19 ans), Lorenzo Callegari (19 ans) et Alec Georgen (18 ans) pourraient quitter le PSG cet été selon Le Parisien. Un départ du premier, qui disputera la Coupe du Monde U20 du 20 mai au 11 juin prochain, est même jugé "'inéluctable". Callegari et Georgen pourraient eux prolonger avant d'être prêtés, en Ligue 1 ou à l'étranger. Le PSG va devoir vite se décider puisque ses trois "titis" sont en fin de contrat en juin 2018.

Notre avis : Si Emery reste au PSG cet été, ces trois-là quitteront sans doute le club, d'une manière ou d'une autre.

Benatia ne reviendra pas à l'OM

Adil Rami, Laurent Koscielny, Medhi Benatia... nombreux sont les défenseurs centraux d'expérience à être associés à l'OM ces derniers temps. Concernant l'international marocain du Bayern Munich, prêté avec option d'achat à la Juventus Turin, un retour à l'OM (où il a été formé) ne semble pas d'actualité. RMC révèle ainsi que Rudi Garcia, qui a connu Benatia à la Roma, a bien sondé son ancien joueur en cours de saison. Mais ce dernier ne serait tout simplement pas intéressé par le challenge marseillais. Du côté des dirigeants phocéens, cette piste ne serait de toute façon pas prioritaire à en croire RMC.

Notre avis : Un joueur de qualité, expérimenté et qui joue peu à Turin. Mais si les deux parties ne sont pas intéressées...

Nice prospecte en Ligue 2

Selon l'Equipe, l'OGC Nice souhaiterait recruter le milieu défensif de Valenciennes, Adrien Tameze (23 ans). Auteur d'une saison pleine en Ligue 2 (34 matches disputés) et en fin de contrat en 2018, ce joueur possède l'avantage de pouvoir évoluer aussi en défense centrale. Une polyvalence et un potentiel qui plairaient au Gym. En quête de liquidités d'ici le 30 juin, le VAFC ne devrait a priori pas retenir son joueur.

Notre avis : Un transfert cohérent et qui semble arranger toutes les parties.

Imbula dans le viseur de l'AS Roma

En grande souffrance à Stoke City, où il ne joue plus depuis janvier, Giannelli Imbula pourrait filer... à l'AS Roma. Selon le Daily Telegraph, la Louve veut l'ancien Marseillais et Stoke City serait prêt à le laisser filer contre 12 millions d'euros.

Notre avis : Une porte de sortie quasiment inespérée pour Imbula au vu de sa saison.

Le duel Imbula / Lallana lors de Liverpool - Stoke CityAFP

Manchester City : Semedo plutôt que Bellerin ?

Annoncé dans tous les grands clubs cherchant un latéral droit, le Portugais Nelson Semedo (22 ans) pourrait rejoindre Manchester City cet été. Selon O Jogo, son président a rencontré mardi à Turin Txiki Begiristain, directeur du football de Manchester City. En marge du match entre la Juventus et l'AS Monaco, les deux hommes auraient évoqué le possible transfert estival de Semedo, qui plairait beaucoup à Pep Guardiola. Un transfert estimé à 40 millions d'euros, mais jugé plus abordable que le dossier Hector Bellerin (Arsenal).

Notre avis : Crédible car Benfica est un club vendeur et Manchester City a absolument besoin d'un latéral droit (voire deux), Zabaleta et Sagna étant en fin de contrat.

West Ham veut faire de Yaya Touré sa recrue phare de l'été

En fin de contrat au 30 juin à Manchester City, Yaya Touré (33 ans) sera l'une des belles affaires du mercato d'été. A moins que le milieu ivoirien ne prolonge finalement chez les Skyblues, ce que certains médias anglais suggéraient ces dernières heures. Dans le cas contraire, le Daily Telegraph croit savoir que West Ham en a fait une piste prioritaire pour cet été et aurait les moyens d'assumer son salaire mancunien, grâce notamment à la vente hivernale de Dimitri Payet.

Notre avis : S'il quitte City, Yaya Touré ne manquera pas de courtisans, en Angleterre ou ailleurs.

Dzemaili prêté à l'Impact de Montréal

En pleine saison de MLS, l'ancien club de Didier Drogba a obtenu le prêt jusqu'en décembre 2017 du milieu suisse Blerim Dzemaili (31 ans). Titulaire à Bologne, ce dernier a disputé 31 matches de Serie A cette saison, pour 8 buts et 3 passes décisives.